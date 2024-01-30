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明揚大火 董事長劉安晧、總經理呂英誠遭求刑5年

屏東地檢署偵結明揚大火案，檢方進行說明。（記者葉永騫攝）

屏東地檢署偵結明揚大火案，檢方進行說明。（記者葉永騫攝）

2024/01/30 11:36

〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕屏東明揚工廠大火造成10死112人傷的重大傷亡案，屏東地檢署經過4個多月的調查後，今天召開偵結說明會，檢方依過失致死等罪嫌起訴明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部，劉安晧、呂英誠各求刑5年徒刑；鄭姓協理、王姓工安課長求處4年10個月徒刑；阮姓生管課副課長及倉儲組長求處4年8個月徒刑。

檢方表示，112年9月22日晚間發生於屏東科技產業園區內「明揚國際科技股份有限公司」爆炸事故，屏東地檢署立即調派主任檢察官許育銓率專案小組前往調查，完成相驗程序，經過專案小組4個多月多次前往爆炸現場勘驗、蒐證並執行數波搜索及傳喚相關人員超過百餘人次，並委請專業機關進行鑑定、召開專家會議逐一進行討論，經過縝密調查後偵查終結。

檢方認為，劉安晧等人，明知明揚公司存放的原物料無防止高溫設備有引發火源之虞，亦知悉原物料倉庫存放之生產物料C40-P架橋劑，其安全資料表載明為有機過氧化物，應置放在室溫30°C以下通風環境，且存放數量有最高安全存量之限制，卻漠視未加注意，為求生產方便，將生產物料C40-P超過安全管制存量，大量置放在室溫逾30°C，且通風設備不良之原物料倉庫，並與其它易燃原物料物品併放，9月22日當日，C40-P存量高達3000公斤，遠超過存放管制量100公斤達30倍，致C40-P架橋劑，因存放環境不佳，導致分解產生揮發性氣體，將塑膠袋撐破，氣體連同C40-P粉狀物粉塵散出，因蓄熱高溫產生大量白煙，進而產生強烈爆炸及起火。

屏東地檢署認為，劉安晧等6人涉及過失致死、過失傷害、職業安全衛生法等罪罪嫌，為求生產，使員工陷入工安危險，造成重大傷害，劉安晧、呂英誠2人在發生飾辭狡辯，企圖推予他人卸責，未見悔意，因此求處最刑度5年，其他4人也是從重求刑。

檢察官偵辦的各項進度及日誌厚達44頁。（記者葉永騫攝）

檢察官偵辦的各項進度及日誌厚達44頁。（記者葉永騫攝）

明揚大火後工廠仍維持現狀還未拆除。（記者葉永騫攝）

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