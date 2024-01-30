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明揚大火偵結 112傷者中至今還有35人仍需就醫

明揚大火造成百餘人受傷。（資料照）

明揚大火造成百餘人受傷。（資料照）

2024/01/30 14:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經4個月調查，屏東地檢署今天（30日）說明全案偵結起訴內容；事發至今全部百餘傷者中，仍有35人還有就醫需求，其中3名消防員仍需請公傷假在家休養。

明揚大火造成10死112人受傷，屏縣府統計，明揚事件目前仍有35位傷病患，包含13位消防人員、22位員工，還有就醫需求。其中13名消防人員，目前還有3位同仁仍請公傷假在家休養並接受相關治療，其餘同仁均已返局上班，但造成身心靈受損部分，依舊持續回診、復健或心理諮商治療等相關醫療照護。

去年9月25日縣府認定明揚國際科技公司有三大違規事態嚴重，已依消防法重罰管理權人從重開罰共240萬元罰鍰，除此之外，縣府是否還會對明揚提起賠償？屏縣府今天也說明，只要明揚跟所有被害人、家屬達成共識，和解成立，縣府就不會再有其他法律行動；希望明揚在檢察官起訴後，盡快與被害人、家屬達成和解，縣府會提供被害人、家屬必要的法律扶助。

屏東縣長周春米也表示，感謝檢方4個多月來縝密地蒐證偵辦，終於釐清真相偵結起訴，給殉職消防弟兄、罹難員工、傷者及家屬一個交代，讓他們安心放下；針對這一起重大工安事故，檢察官已經起訴，後續就待法院判決，至於未來行政法規執行面，則應該強化教育宣導、日常演練、橫向聯繫等，讓被規範者了解並實踐應盡的義務，廠商要負起誠實申報的責任，讓相關主管機關掌握精確資料，讓安全多一份保障。

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