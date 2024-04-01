反鎖捷運廁所強摸「那話兒」 嫌犯強制猥褻改判囚

高雄高分院認為，劉姓男子在捷運站廁所撫摸男子「那話兒」已構成強制猥褻罪。（記者鮑建信攝）

2024/04/01 07:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市劉姓男子在捷運站廁所急促敲門，趁廁所內A男正要走出之際，突然把人推到馬桶旁’將門反鎖，並觸摸「那話兒」，一審被地院依違反性騷擾防制法，判處刑4月，可易科罰金，檢方不服上訴，高等法院高雄分院改依刑責較重的強制猥褻罪，判處7月徒刑要關。

據了解，2022年5月21日下午1點多，劉嫌在高雄市新興區美麗島捷運站7出口、8出口旁，見A男使用無障礙廁所，先急促敲門，致使A男誤以為有人急需使用而開門擬走出時，再以手推A男右肩，緊接著以手撫摸A男生殖器。

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劉男隨後反鎖廁所門，並將A男推至馬桶扶手與牆壁中間，再度侵犯得逞，後因被喝止、推開而罷手，A男則趁機開門逃出，並向新興分局報案，經辦案人員閱監視器錄影畫面調查，劉嫌被傳喚到案，但否認犯行，全案經移送高雄地檢署偵辦，並被依強制猥褻罪起訴。

地院開庭調查，認定劉觸犯性騷擾防制法，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，他和檢方均不服上訴，高雄高分院則認為劉男使用暴力，構成強制猥褻罪，從重改判有期徒刑7月，仍可上訴。

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