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首頁　>　社會

再傳3名法院職員遭性騷 法官蔡明宏二度送監院

士林地院法官蔡明宏。（資料照）

士林地院法官蔡明宏。（資料照）

2024/03/06 15:34

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官蔡明宏（停職中）去年被新進女法官提告性騷擾，士林地檢署立案後，意外查出2007年亦有一名女書記官受害，依強制猥褻罪起訴。司法院為此召開人事審議委員會，2月移送監察院審查，而士院清查後，又發現2004年至2010年間另有3名女同仁受害，決議二度移送司法院，人審會討論認定蔡應受懲戒，6日再度移送監院。

人審會6日指出，蔡明宏2004年至2010年間涉嫌性騷擾士院同仁3人，涉違反法官法第18條第1項前段、法官倫理規範第5條等規定，損及司法形象，經委員投票決議應受懲戒，依法官法第51條規定，逕行移送監察院審查。

蔡明宏被控於2022年11月，載一名新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側，並隔褲碰觸私密處，直到2023年間，有法官在法官論壇上爆料此事，全案曝光。士院法官自律委員會討論後，認蔡有違失，移付評鑑，經法官評鑑委員會調查，移送懲戒並建議撤職。

士檢另啟動刑事調查，發現除了女法官受害，蔡明宏於2007年擔任士院行政庭長時，也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」，士檢2023年12月13日依強制猥褻罪嫌起訴蔡。

起訴後，士院院長二度把蔡明宏移付評鑑，但法評會認為蔡的兩個行為各自獨立，不適用違失行為一體性原則，應各別討論，女書記官案距今逾10餘年，超過法官法第36條的3年請求評鑑期間，已罹於時效，日前決議「不付評鑑」。

司法院得知法評會決議後，緊急開會研商，認定蔡明宏仍有應受懲戒情事，2月20日召開人審會議處，通知蔡到會陳述意見後，經過投票，仍決議移送監察院審查。

士院則啟動內部調查，清查過往案件，發現蔡明宏之前另涉性騷擾3名同院職員，言行不檢，再度移請人審會討論，委員6日認定蔡有應受懲戒事由，再度移送監察院審查。

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