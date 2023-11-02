女大生搭捷運遭摸下體！驚恐推開惡狼 發文籲女生自保

一名女大生搭乘捷運遭色狼觸摸下體。（情境照）

2023/11/02 12:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名女大生日前搭乘捷運要返回新北市蘆洲住處時，專心操作手機趕作業，突然感覺到褲底遭觸摸，赫見一名男子伸手在她下體附近徘徊，她嚇得大力推開色狼，色狼趁人群在大橋頭站下車，女大生說，她當時抖得很厲害，對方目測是約30歲、身高165公分的短髮青年，她已向捷運警方報案，取得嫌犯影像，今天下午將到三重分局製作筆錄。

一名女大生發文透露，10月31日晚間6時許搭乘往蘆洲的捷運橘線，當時她專心操作手機備忘錄構思作業草稿，突然感覺褲子底部被觸碰，一看竟是名男子伸狼爪，男子還直視她，她直覺對方在試探，想繼續摸她，嚇得用力推開男子，色狼趁著大橋頭站下車人潮逃離。

請繼續往下閱讀...

被害女子說，當時她怕得身體顫抖，後悔沒有把色狼樣貌拍下來，但目測是30歲左右的短髮青年，身高165公分左右，穿棕灰色短袖衣服，背藍黑色斜背包；被害女子說，「我能記得的只有那麼多，沒有照片可以給女孩們共同警惕很抱歉。」

被害女子1日向捷運警察調取監視器畫面，等待車廂監視器調取完便可立案，她感謝大家安慰跟鼓勵，也謝謝捷警協助她調閱監視器、紀錄；三重警方說，被害女大生下午將製作筆錄，將進一步追查犯案色狼，朝性騷擾方向偵辦。

女大生搭乘捷運遇色狼，向警方報案。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法