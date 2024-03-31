聯絡簿露餡！ 單親父4度猥褻鄰居女童辯一時失慮 二審改重判5年

北部縣市某曾姓單親父親涉嫌4度猥褻鄰居女童，竟辯稱「一時失慮」，一審僅判刑3年10月，上訴後，高等法院認定一審判決不當，撤銷改判為5年徒刑。（記者楊國文攝）

2024/03/31 10:56

〔記者楊國文／台北報導〕北部縣市某曾姓單親父親7年多前利用鄰居6歲女童時常到住處找女兒玩耍機會，涉嫌4度將女童脫褲撫摸私處，強制猥褻得逞，直到她就讀小學開始接受性騷擾防制宣導，在聯絡簿提及此事，曾男惡行才曝光，一審時曾男認罪，但辯稱「一時失慮」，被依4個「加重強制猥褻罪」判刑3年10月；檢察官和曾男均提起上訴，高等法院認定一審輕判不當，撤銷改判曾男5年徒刑。

判決指出，曾姓單親父親獨自撫養就讀幼稚園的女兒，鄰居被害女童因為和曾男的女兒是幼稚園同學，時常到曾家找她遊玩。

請繼續往下閱讀...

2016年間，曾男4度利用和此6歲女童到住處玩耍、且對性事毫無所悉機會，將女童帶到房間，脫掉她的衣褲、內褲，撫摸其私處，強制猥褻得逞。

不久，被害女童就讀小學時接受國小性騷擾防制宣導課程，在聯絡簿提及曾男對她多次脫衣猥褻行為，學校老師發現後，立即通報校方，報警處理，將曾男查獲。士林地檢署依加重強制猥褻罪起訴曾男。

一審審理時，曾男坦承犯行，卻辯稱「一時失慮」，願意賠償被害人並和解，請求減刑；被害女童如今已長得亭亭玉立，但她堅持不原諒曾男，也不願意和解。

一審審酌，曾男已有悔意，且獨力撫養女兒，依4個加重猥褻罪，每罪判刑3年2月，合併判處應執行刑3年10月。檢方認為一審判刑過輕，曾男則以判刑過重，均上訴高等法院。

高院審理後認定，曾男為滿足其性慾，利用女童年幼不懂得即時向外求援的機會，竟4度對就讀幼稚園的被害女童強制猥褻，加上至今未獲被害人原諒，一審判決實屬過輕、不當，改判每罪各處4年徒刑，合併判處應執行刑5年。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法