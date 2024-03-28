乾爹看A片亂摸10歲乾兒子 竟把「小雞雞」弄傷判刑

張男摸乾兒子生殖器之舉，高等法院台中分院撤銷一審原判決，改判10年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/03/28 15:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子受託照顧10歲男童小明，卻在小明入睡時，一邊用手機看A片，一邊猥褻小明的生殖器，因摸得太用力，把小明弄傷，之後祖母為孫子洗澡時查覺異狀，男童指控「乾爹摸我小雞雞」，法院審理時，張男否認犯行，但法院不採信辯詞，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪判10月徒刑。

判決書指出，張男是小明（化名）的「乾爹」，2021年起，男童父親若需到外地工作，就會委由張男照顧兒子。不料，卻在2021年4月2日晚間，張男竟猥褻小明，之後祖母為孫子洗澡，發現生殖器紅腫而得知，報請台中市警局偵辦。

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張男則於台中地院一審時否認犯行，不過，一審認為，包括祖母等人的證詞，都顯示張男觸犯對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，判處徒刑3年6月，張男不服判決而上訴高等法院台中分院二審。

張男於二審中辯稱，他看到小明身上有傷痕，根據他以前照顧的經驗，小明身上都會有傷，有的是被揍的，有時候是他自己抓傷的，他與小明之間並無仇恨，他不知道為何小明會誣指他。

二審仍不採信張男辯詞，但認為一審以加重強制猥褻罪（對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪）論罪，並不恰當，應以成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪論處，撤銷一審判決，改判他10月徒刑，可上訴。

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