為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

乾爹看A片亂摸10歲乾兒子 竟把「小雞雞」弄傷判刑

張男摸乾兒子生殖器之舉，高等法院台中分院撤銷一審原判決，改判10年徒刑。（記者張瑞楨攝）

張男摸乾兒子生殖器之舉，高等法院台中分院撤銷一審原判決，改判10年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/03/28 15:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子受託照顧10歲男童小明，卻在小明入睡時，一邊用手機看A片，一邊猥褻小明的生殖器，因摸得太用力，把小明弄傷，之後祖母為孫子洗澡時查覺異狀，男童指控「乾爹摸我小雞雞」，法院審理時，張男否認犯行，但法院不採信辯詞，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪判10月徒刑。

判決書指出，張男是小明（化名）的「乾爹」，2021年起，男童父親若需到外地工作，就會委由張男照顧兒子。不料，卻在2021年4月2日晚間，張男竟猥褻小明，之後祖母為孫子洗澡，發現生殖器紅腫而得知，報請台中市警局偵辦。

張男則於台中地院一審時否認犯行，不過，一審認為，包括祖母等人的證詞，都顯示張男觸犯對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，判處徒刑3年6月，張男不服判決而上訴高等法院台中分院二審。

張男於二審中辯稱，他看到小明身上有傷痕，根據他以前照顧的經驗，小明身上都會有傷，有的是被揍的，有時候是他自己抓傷的，他與小明之間並無仇恨，他不知道為何小明會誣指他。

二審仍不採信張男辯詞，但認為一審以加重強制猥褻罪（對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪）論罪，並不恰當，應以成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪論處，撤銷一審判決，改判他10月徒刑，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
色狼保全襲胸強吻小一女 阿嬤尋孫撞見氣急攻心當場暈厥
2024/03/25 19:56

色狼保全襲胸強吻小一女 阿嬤尋孫撞見氣急攻心當場暈厥
露鳥慣犯出獄後跑到校園嚇壞女童 判刑8個月
2024/03/25 12:03

露鳥慣犯出獄後跑到校園嚇壞女童 判刑8個月

安南商60副都心．正3房即將完工．價值翻漲
男子偷玩獄友生殖器還看著自慰洩慾 判刑10個月
2024/03/24 16:15

男子偷玩獄友生殖器還看著自慰洩慾 判刑10個月
猥褻2男童小雞雞 色狼判5年
2015/09/20 15:28

猥褻2男童小雞雞 色狼判5年

49萬即簽約住近市府站
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播