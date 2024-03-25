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色狼保全襲胸強吻小一女 阿嬤尋孫撞見氣急攻心當場暈厥

狼保全中庭襲胸強吻小一女，阿嬤尋孫撞見氣急攻心當場暈厥。（情境照）

狼保全中庭襲胸強吻小一女，阿嬤尋孫撞見氣急攻心當場暈厥。（情境照）

2024/03/25 19:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓保全見社區住戶小一女童年幼可欺，竟在中庭熊抱強吻襲胸，出門尋找愛孫的祖母見狀，氣得激動暈厥當場倒地，黃男竟稱是關心住戶安全才抱女童，新竹地院法官從監視錄影畫面還原事情真相，確認黃男說謊，全案依強制猥褻幼女罪判刑4年。

法官調查，去年二月黃姓保全在社區中庭見8歲女童獨自一人，竟走近身旁問「你媽媽有沒有說我可以這樣抱你？」隨即強行環抱並強吻數次，環抱過程中還將手伸進衣服當中撫摸胸部、肚臍。

過程中女童阿嬤持續呼叫找尋孫女，但黃男仍不放手，直到阿嬤走近看見黃男猥褻孫女，大叫「你在幹嘛！她才幾歲，你怎麼可以這樣對她！」說著隨即情緒崩潰、激動昏倒，鄰居見狀扶起阿嬤，阿嬤邊哭邊說警衛摸小孩。

黃男聲稱自己是盡服務業應盡的職責，因看到女童坐很久、悶悶不樂，便上前抱起關心。然而法官勘驗監視錄影畫面，發現女童於案發後隨即展現哭泣、害怕，而目睹的祖母則展現驚嚇、憤怒、哭泣、身體癱軟，合議庭認為足以認定黃男確有強制猥褻犯行。

法官審酌黃男行為讓女童身心受創，事後全家搬離該社區，且黃男迄今未坦白認錯而飾詞狡辯，最後依強制猥褻幼女罪判刑4年。

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