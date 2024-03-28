酸癌末女警「裝病」！所長請調獲准 基層加碼靠北：列優先汰除

新北市警海山分局江翠派出所長黃俊龍被爆刁難癌末女警請病假，自行請調獲准。（擷取自臉書「靠北police」）

2024/03/28 23:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局江翠派出所長黃俊龍被踢爆惡意刁難癌末女警請病假，還要求落實代理人制度，分局嚴正告誡黃俊龍，基層也怒批欠缺同理心。今天（28日）傳出黃俊龍自請調離非主管職務獲准，明天異動；但基層加碼爆料，黃俊龍被靠北了許多事，應該被列為優先汰除所長，這次倒台暫息眾怒，未來也不樂見他升官害人。

「靠北警察」24日發布的一篇貼文引起熱議，貼文者指控江翠派出所所長苛扣同仁休假，質疑身體不適的女警「裝病」，更要求自行找人代理。基層警員認為所長刻意刁難，事後女警病假期間檢查出癌症4期。

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海山警分局查證所長刁難請病假案，發現黃俊龍雖核准病假，卻強硬要求落實代理人制度，意謂女警休假還需同事代理承辦業務，造成她與部分同事對立，分局已就黃俊龍未具同理心一事，嚴正告誡警惕；而江翠所所長遺缺暫由警備隊長林宏明代理。

黃俊龍被靠北後，基層更大爆，這種所長應該要優先列入汰除名單，不能只有基層員警優先，這種不將人當人管理的幹部，確實不能再擔任主管職務；基層們也向上級陳情，絕對不能讓這種人升官，以免繼續害人。基層連連按讚。

江翠派出所長黃俊龍自請調離非主管職務獲准。（資料照）

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