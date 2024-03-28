北市警小隊長為績效竟栽槍、逼改口供 仍判7年徒刑

北市大安分局偵查隊小隊長趙俊明被控3年前為績效栽槍，台北地院去年判趙男7年徒刑、併科罰金8萬元。上訴後，高等法院判決駁回，還可上訴。（資料照）

2024/03/28 13:11

〔記者楊國文／台北報導〕台北市警局大安分局偵查隊小隊長趙俊明被控3年前任職期間，為製造查緝槍枝績效，不擇手段提供槍彈、教唆線民董男假意賣槍給吳姓男子，自己則埋伏抓人，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及偽造文書等罪起訴趙男，台北地院去年判趙男7年徒刑、併科罰金8萬元。上訴後，高等法院今判決駁回，還可上訴。

檢方起訴指稱，趙男2020年5月查獲董男擁槍，假借可幫董男追查槍枝上游、爭取減刑，藉此吸收他擔任線民；2021年3月，董男向趙男通報，吳男找他買1把槍，經趙男要求，由董與吳談妥以8萬5000元成交。

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2021年3月16日晚間10時許，趙男提供1把手槍及6顆子彈給董男，由董負責藏放到吳男住處附近，再藉口找吳男到藏槍現場清點，趙員則在旁埋伏逮人。

吳男落網後，趙男再度故技重施，宣稱可以幫忙爭取減刑等理由，威逼吳男改口供，要求吳供稱是向綽號「鳳梨」的賣家買槍。後來董男擔心恐被趙男出賣，便暗中蒐證自保，並PO網爆料，趙員栽槍劣跡才曝光。

台北地院依槍砲彈藥刀械管制條例及偽造文書罪，判趙男7年徒刑、併科罰金8萬元，趙男不服判決，提起上訴。

高院審理時，趙男仍否認犯行，但合議庭依據董男、吳男等人證述，及董男與趙男在交 槍彈前、後的錄音譯文等證據料，認定趙男栽槍、逼迫改口供等犯行明確，斥責趙男為獲取查緝槍砲績效，竟濫用職權，且嚴重侵害人權，破壞民眾對於司法機關的信任，危害社會治安甚鉅，加上犯後矢口否認犯行，犯後態度不佳，今判決駁回上訴，仍判7年徒刑、併科罰金8萬元。

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