被迫遠赴外縣市參加普通重機訓練 南投基層警炸鍋

南投基層員警抱怨警力嚴重不足，還要遠赴外縣市參加為期3天的普通重機安全駕駛訓練。圖為南投縣警局去年11月獲民間捐贈2輛大型電動重機。（南投縣政府提供）

2024/03/26 18:05

〔記者佟振國／南投報導〕警政署為強化員警安全防禦駕駛觀念，開辦普通重機安全駕駛訓練，南投縣分配到453人次，甚至大型分局就有上百位內外勤員警要強制遠赴新北市等外縣市的指定地點參訓，引起基層炸鍋，於臉書「靠北Police」PO文表達不滿，認為在警力嚴重短缺下，還要舟車勞頓加訓練，難道就不能就近舉辦嗎？

南投基層員警在「靠北Police」PO文指出，南投縣目前強迫要求所有的警職人員通通都要去參加警政署的普重機訓練，但原本合署辦公與聯合執勤半關閉的派出所又全面恢復為24小時有警力駐守，警力吃緊情形相當嚴重，都已經值兼備在上班了，還是要每個人選擇一個梯次去上課。

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員警質疑為期3天的訓練，有的地點遠在新北市樹林，中部的訓練地點名額又少，那幾天的訓練食宿自理？交通費用跟出差費都沒有？反正就是自己想辦法去就對了，難道訓練不能就近舉辦嗎？

有人回應台中市也是如此，不管人力夠不夠，就是強迫參加，且跨縣市參加多日的訓練就是麻煩，就不能經費撥給每個縣市自己辦嗎？不過也有人留言受訓這等好事，歡迎讓渡或提供。

縣警局交通隊也在下方留言澄清，警政署是為強化警察同仁安全防禦駕駛觀念，開辦安全駕駛訓練，增進值勤用普通重型機車騎乘技能，南投縣計分配453人次，總計規劃67梯次參訓，訓練期間均有提供食宿，至於經費編列並無路程差旅費部分，目前協調後勤科調用2部公務車輛作為往返交通工具供參訓人員使用。

至於參訓地點則是依據警政署的規劃，非縣局交通隊可自行選擇擇訓練場所，但會向上級持續反映意見，做為後續規劃考量。

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