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台南昔日角頭住處遭開槍！警逮4嫌2人收押

台南歸仁警方在屏東逮捕涉嫌12日歸仁區李姓男子住家大門遭槍擊案的鄭姓等4名嫌犯。（記者劉婉君翻攝）

台南歸仁警方在屏東逮捕涉嫌12日歸仁區李姓男子住家大門遭槍擊案的鄭姓等4名嫌犯。（記者劉婉君翻攝）

2024/03/28 12:44

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市昔日角頭63歲李姓男子，30年前曾因槍殺東門幫大哥曾順芳入獄，2016年曾遭槍手伏擊中2槍，幸運逃過死刧，去年公司大門曾遭人開17槍，本月12日清晨位在歸仁區的住家又遭人持槍射擊，歸仁警分局今表示，已逮捕4名嫌犯，其中2人羈押禁見。

據了解，李男於12年前假釋出獄後，全心從商，經營塑膠工廠，也跨足土地開發，去年公司大門遭開槍，槍手供稱是為因土地債務糾紛。12日清晨5時左右，住家大門再傳槍響，歸仁警方獲報後立即組成專案小組，比對分析作案車輛資料並輔以科學儀器展開調查。

涉嫌開槍的29歲鄭嫌案發當天搭乘同夥黃姓男子的車，攜帶長槍及短槍各1把，前往李男的住宅開槍，但因槍枝卡彈，僅成功開了1槍就快速離開，逃往高雄山區，與接應的陳嫌換車，逃至屏東佳冬鄉藏匿。

警方14日持搜索票循線將鄭、黃、陳及涉嫌提供車輛的楊嫌拘捕到案，並在屏東佳冬地區查獲作案長槍1枝（含子彈37顆）、短槍1枝（含子彈11顆）等證物，但鄭嫌對於槍枝來源說詞含糊，對於作案車輛、聯絡電話及犯案動機堅不吐實，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移請檢方偵辦，並持續溯源槍枝來源及幕後主使。

台南歸仁警方在屏東逮捕涉嫌12日歸仁區李姓男子住家大門遭槍擊案的鄭姓等4名嫌犯。（記者劉婉君翻攝）

台南歸仁警方在屏東逮捕涉嫌12日歸仁區李姓男子住家大門遭槍擊案的鄭姓等4名嫌犯。（記者劉婉君翻攝）

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