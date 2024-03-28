新北金山透天厝凌晨竄黑煙 睡夢中母子3人獲救

新北市金山區一棟透天厝今天凌晨發生火警，金山消防隊員及時救出受困的母親與她5歲與7歲的兒子，3人僅受嗆傷，預防性送醫救治後，已無大礙。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/28 09:24

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區一棟透天厝今（28）日凌晨傳出火警，屋內母子3人一度受困火場；金山消防隊員及時將睡夢中的母親與5歲與7歲的男童平安救出，還好3人僅受嗆傷，預防性送醫救治後，已無大礙。

新北市消防局第六救災救護大隊今天凌晨3點57分獲報，金山區信義路一棟4層樓透天厝，不斷傳出燒焦味，不久就有黑煙竄出，立即調度金山消防分隊、萬里等分隊共22車54名消防隊員趕往救援。

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消防隊員趕抵時，透天厝1、2樓有濃煙冒出，蔡姓男子與他的母親及時逃出火場，蔡男焦急告訴消防隊員，樓上3樓還有他老婆，與5歲、及7歲的兒子受困其中，還沒逃出火場；消防隊員趕緊衝進火場將睡夢中的3人救出。

3人獲救時，都有因吸入濃煙而嗆傷，消防隊員趕緊將3人預防性送往基隆長庚醫院救治，3人均意識清醒。消防隊員撲滅火勢後，初步發現起火點是在透天厝1 樓儲藏室堆放雜物起火燃燒，燃燒面積約5平方公尺；起火原因仍有待火災鑑識中心調查釐清。

第六大隊大隊長羅億田提醒，平時應加強用火用電安全管理，設備若有疑慮應立即停用更換，避免發生火災。

新北市金山區一棟透天厝今天凌晨發生火警，金山消防隊員及時救出受困的母親與她5歲與7歲的兒子，3人僅受嗆傷，預防性送醫救治後，已無大礙。 （記者林嘉東翻攝）

新北市金山區一棟透天厝今天凌晨發生火警，金山消防隊員及時救出受困的母親與她5歲與7歲的兒子，3人僅受嗆傷，預防性送醫救治後，已無大礙。 （記者林嘉東翻攝）

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