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疑電動牙刷充電意外 埔里民宅火警險釀大禍

埔里鎮明德2巷民宅火警起火點位於2樓浴室，疑似充電的電動牙刷起火。（南投縣消防局提供）

埔里鎮明德2巷民宅火警起火點位於2樓浴室，疑似充電的電動牙刷起火。（南投縣消防局提供）

2024/03/24 09:26

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮明德2巷昨晚發生住宅火警，所幸即時撲滅未釀成嚴重災損及傷亡，但消防人員檢視火場發現起火點位於民宅2樓浴室，疑似置於充電座的電動牙刷起火，險些釀成大禍，南投縣消防局也提醒民眾浴室屬於潮濕空間，應盡量避免使用電器，電器設備插頭也應養成不用時隨手拔除的習慣。

南投縣消防局表示，昨晚接獲埔里鎮明德2巷住宅火警，立即調派中心碑、埔里消防分隊，出動5部消防水廂車等救援車輛及10多名警消、義消前往灌救，民宅為3樓透天建築，現場冒出陣陣濃湮，消防隊員佈水線進入屋入逐層檢視，發現2樓樓梯後方的浴室有火燒冒煙情形，先關閉屋內配電箱，協助屋主進行後續降溫及開啟窗戶排煙，並保持現場完整由火調人員調查起火原因。

經了解屋主有使用電動牙刷，疑似置於充電座的電動牙刷起火，差點釀成更嚴重災害，消防局也提醒民眾要注意防範電器火災，包括電器設備電源插頭不使用時應隨手拔除，浴室、陽台等較為潮濕的地方應避免使用電器，也要選擇具備檢驗合格標章的電器用品，使用前應詳閱使用說明，了解正確使用方式，確保居家安全。

埔里鎮明德2巷民宅火警，中心碑、埔里消防分隊前往救援。（南投縣消防局提供）

埔里鎮明德2巷民宅火警，中心碑、埔里消防分隊前往救援。（南投縣消防局提供）

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