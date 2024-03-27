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寶林茶室中毒2死 高大成揭下毒機率極低：恐是這原因

高大成表示，寶林茶室中毒案，人為下毒機率極低。（記者蔡淑媛攝）

高大成表示，寶林茶室中毒案，人為下毒機率極低。（記者蔡淑媛攝）

2024/03/27 18:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北市遠百信義A13的素食餐廳「寶林茶室」爆發疑似食物中毒案，已造成2人死亡，法醫高大成表示，由於1個多星期後又有1人死亡，還合併肝衰竭等多種器官衰竭，若是刻意下毒，就成了無差別殺人事件，但以目前資訊來看，下毒可能性極低，懷疑是毒藥物反應。

「寶林茶室」疑似食物中毒案，目前已造成2人死亡。高大成指出，其中一名死者才40歲，食物中毒後短短3天就身亡，死因為急性腎衰竭，因為腎衰竭會有嘔吐、拉肚子、敗血症、大量脫水等症狀，原本傾向死因為細菌性或病毒性，後來1星期後又有1人死亡，還合併肝衰竭等多種器官衰竭，懷疑是毒藥物反應，呼籲趕快採檢肝腎以及胃內容物釐清。

也有專家推測可能「米酵菌酸毒素」導致，高大成表示，米酵菌酸毒性極強，只要1mg毒素就可能致命，過往中國就傳出有民眾吃了木耳、河粉等，導致米酵菌酸中毒事件，懷疑內場是否有來自中國進口的原物料或米類製品沒被查出。

高大成也說，30年曾遇過工地工人一起吃早餐，1名歐巴桑去買了一罐花生麵筋，發現外觀膨脹、打開後內容物噴出，歐巴桑認為沒關係，仍與另2名同事一起吃，結果吃最多的歐巴桑早上8點吃、10點就死亡，另1人下午2時死亡，第3人隔天死亡，後來才發現該麵筋罐頭製造過程中，遭到肉毒桿菌污染。

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