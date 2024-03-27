22歲女藥頭以假藥局掩護販毒 轎車、倉庫查獲逾1600包毒品

高市刑大警方查獲以22歲呂女為首的販毒集團，並查獲逾1600包的毒品，價值近200萬元。（民眾提供）

2024/03/27 13:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市刑大今天（27日）宣布破獲利用假藥局之名、真毒品外送的案件，呂姓女藥頭（22歲）在網路通訊軟體中，以知名連鎖藥局作為暱稱，向不特定人販賣毒品，並由許男（32歲）、顧男（20歲）當小蜜蜂外送，警方日前攻堅逮捕3人，並在轎車音箱、倉庫查獲共逾1600包的K他命、毒咖啡和哈密瓜錠等毒品，價值近200萬元。

高市刑大偵二隊指出，日前接獲線報，指有人在網路通訊上以連鎖藥局為暱稱，向不特定人販賣毒品咖啡包、K他命，員警立即蒐證，本月11日持搜索（拘）票兵分多路前往高雄市小港區、台南市中西區執行搜索、拘提行動，一舉破獲以呂女為首的網路販毒集團，並於販毒使用的車輛及毒品倉庫內，起獲毒品K他命22包（1093公克）、毒咖啡1593包（6701公克）、哈密瓜錠（卡西酮）1包（460公克）、電子磅秤2台、包裝袋8包、手機10支、贓款4萬4000元等證物。

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據了解，22歲的呂女去年因涉嫌販毒被捕，正由高雄地方法院審理中，這次再度涉險販毒被抓，警方將持續查明其背後是否有其他金主或幕後藏鏡人。呂女在利用通訊軟體以連鎖藥局為暱稱，在不特定群組貼「哈密瓜錠、進口小仙女、暖心飲品」等訊息，實際販售卡西酮、K他命和毒咖啡包等，並標榜24小時火速到府，由許男和顧男外送到顧客指定地點完成毒品交易，販毒區域遍及大高雄地區。警方經數月跟堅蒐證後，強力緝捕掃蕩，順利將3人一舉逮捕，並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

高雄市警察局近年打擊新興毒品犯罪，去年（2023年）查獲毒品成效與前年查獲毒品重量增加868公斤、近7倍之多，此外，新興毒品咖啡包供給源頭之混合式分裝場、小蜜蜂販毒集團等重大案件查獲14件、查扣毒品咖啡包2萬1529包，並將持續打擊販毒集團不法行為。

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22歲呂女已有販毒前科，案件仍審理中，卻仍持續涉險販毒。（民眾提供）

顧男擔任小蜜蜂外送毒品被逮。（民眾提供）

警方在轎車後車廂的音箱、倉庫等，查獲逾1600包的K他命、毒咖啡和哈密瓜錠等毒品，價值近200萬元。（民眾提供）

警方在轎車後車廂的音箱、倉庫等，查獲逾1600包的K他命、毒咖啡和哈密瓜錠等毒品，價值近200萬元。（民眾提供）

警方破護呂女為首的3人販毒集團。（民眾提供）

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