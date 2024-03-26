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小學班導成繼父竟伸狼爪猥褻 少女10年後提告討公道

男子阿強是女童小慈（均為化名）的國小班導師，因此結識小慈母親進而交往結婚，怎料，他竟涉嫌在小慈國中時伸出狼爪。（示意圖）

男子阿強是女童小慈（均為化名）的國小班導師，因此結識小慈母親進而交往結婚，怎料，他竟涉嫌在小慈國中時伸出狼爪。（示意圖）

2024/03/26 13:01

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿強10餘年前是女童小慈（均為化名）的國小班導師，因此結識小慈母親進而交往結婚，怎料，他竟涉嫌在小慈國中時伸出狼爪親吻嘴巴、舔耳朵，小慈因年幼懵懂且畏懼繼父身分，裝睡不敢反抗，但此事在她心理留下創傷，她去年在臉書公開此事並報警，新北地檢署今日依對未滿14歲女子為猥褻行為罪嫌起訴阿強。

檢警調查，阿強是於10餘年前擔任小慈的班導師，因而認識小慈母親並交往結婚，怎料，阿強竟在小慈就讀國中時，趁週末假藉要叫她起床之際，側躺在小慈身旁親吻嘴巴或舔耳，總計6次。

小慈因年幼懵懂且囿於阿強繼父身分裝睡不敢反抗，但她隔年曾向母親訴苦，其母獲知後予以質問，阿強痛哭坦言有性騷擾一事、自己做錯了，並簽下切結書坦言有親吻小慈臉頰、額頭、嘴吻、擁抱等行為。

這件事一直困擾著小慈，她上高中後曾向當時的男友提及此事、大學時亦曾告訴同學，她並於去年在臉書公開此事並提告；偵辦時，阿強承認有親吻小慈臉頰與額頭，但否認其他猥褻事實。

不過，由於小慈指證歷歷，且小慈PO文後，阿強曾傳訊：「我的行為是性騷，讓你感受不好，這點身為長輩，我深深地感到自責」等，加上當時學校有進行調查認定性騷擾成立，檢方再綜合小慈前男友、同學證詞等證據，依對未滿14歲女子為猥褻罪嫌起訴阿強。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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