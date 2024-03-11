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基隆補習班狼師猥褻4少女「1人受害上百次」 教育處突襲稽查

基隆市一位林姓補習班老師，利用在補習班任教機會，在茶水間涉嫌摸撫4名未滿16歲國中女生學生胸部等處，其中1名少女受害上百次。（資料照）

基隆市一位林姓補習班老師，利用在補習班任教機會，在茶水間涉嫌摸撫4名未滿16歲國中女生學生胸部等處，其中1名少女受害上百次。（資料照）

2024/03/11 22:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕本報今天獨家報導基隆市一位林姓補習班老師，利用在補習班任教機會，在茶水間涉嫌摸撫4名未滿16歲國中女生學生胸部等處，其中1名少女受害上百次。林男否認犯行，供稱僅有拍拍女學生肩膀。檢方偵查後依猥褻幼女罪嫌起訴。

基市教育處今天（11日）晚間發布新聞稿指出，林男另涉性平案件，月底前開會審議，林被起訴事實也會納入討論。

教育處指出，有關補習班老師疑似性猥褻案，本案已依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報處理，基隆市政府教育處並立即於今天（11日）下午無預警由主管帶隊前往稽查，並進行行政指導，後續將視情況提高稽查強度與密度，以確保補習班學生安全。

另外，由於本案檢方已起訴涉嫌行為人，教育處將於近期召開短期補習班不適任人員認定委員會，針對該師及其任職的補習班提案討論後續對應措施，決定相關的處理結果。

後續倘經司法判刑確定或經行政調查有損害兒少權益之情事，除依法處以罰鍰或刑責，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師永久或4年內不得聘用或僱用。另外就補習班疏於管理部分，將依補習及進修教育法相關規定限期改善，如未改善則將停止招生甚至撤銷立案。

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