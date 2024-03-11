芳香袋怪怪的！針孔偷拍6女童如廁還滅證 補教狼師判8年半

基隆地院近日審結，依違犯兒童及少年性剝削條例，判處詹男有期徒刑8年6月。（記者吳昇儒攝）

2024/03/11 16:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名詹姓補教老師在中正區某補習班任職，2019年至2023年9月間，在廁所架設針孔攝影機，偷拍國小女童如廁畫面。一名女童發現廁所異狀後通報，補習班負責人報警處理後，揪出狼師。警方查出，詹男共拍攝6名女童如廁畫面，依法送辦。基隆地院近日審結，依違犯兒童及少年性剝削條例，判處詹男有期徒刑8年6月。

檢警調查，就讀國小的一名女童於去年9月13日在補習班廁所內如廁後，發現芳香袋怪怪的，隨即通報負責該班級的詹姓補教老師。詹男因作賊心虛，隨即將針孔攝影機丟進廁所內沖掉，但該動靜引來補習班吳姓負責人關注，隨即報警處理。

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警方到場後，發現詹男行為非常慌張，表示自己是負責該間教室業務及廁所清理的人員。員警見狀便詢問教室前方的筆記型電腦是否可以查看，經對方同意後，發現有一個未刪完全的檔案夾，便向詹男表示該檔案可以還原，且質疑為何詹男第一時間並未報警，而是將偷拍設備沖掉；詹男聽聞後自知難逃法網，只好承認犯行，並同意警方進行搜索。

檢察官查出，詹男共拍攝6名女童如廁畫面，且針孔攝影機架設角度，剛好拍攝到私密部位，行徑惡劣，依違反兒童及少年性剝削條例將詹男起訴。

法官審理時，詹男當庭承認犯行，其辯護人指出，被告因應該符合自首要件，加上已與部分被害人達成和解，且主動帶警員回家中拿出偷拍的影像，請法官予以減輕其刑。

法官則認為，詹男於案發當下並未選擇報警，而是將拍攝鏡頭沖進馬桶，且警方提出相關疑問時，詹男才承認犯行，因此不構成自首要件；此外，詹男為人師表，應保護兒童，卻長期偷拍女童如廁影像，並不適用減刑要件。

法官考量詹男補習班老師身分及犯案動機、目的、手段，犯後承認犯行等行為，依違反兒童及少年性剝削條例等6罪，分別判處有期徒刑7年2月，應併執行有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。

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