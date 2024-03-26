新竹女大生自拍性愛片遭渣男友流出 對十人求償280萬

新竹女大生自拍性愛片遭渣男友流出。（情境照）

2024/03/26 09:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女大生與張姓男友交往時，陳女曾自拍猥褻影片與照片給張男，後來二人分手，張男竟將影片流出，後來更失控被上傳到色情網站，陳女身心嚴重受創，母女共對10人連帶求償280萬元，新竹地院審理後判賠106萬元。

陳女說，與張男曾為男女朋友，於108年2人交往期間，她曾傳送自拍猥褻照片、影片給張男，二人分手後的110年7月間，張男將性影像散布至臉書對話群組，供群組友人及輾轉供不特定人閱覽。

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張男110年7月將性影像傳送王男，要求王男以此威脅陳女，王男在IG接續傳送「嗨嗨想看一個東西嗎？很屌的東西，想看嗎？看了你不會後悔，會讓你變很紅的東西ㄛ」以此加害名譽、隱私之事恐嚇陳女。

張男因不滿陳女結交新男友，竟傳送「看你女朋友裸照 香，二手貨也要，可憐！」、「收人家剩下的你也爽」等訊息傳給陳女新男友。

此外陳女2名同學取得性影像後，竟開始傳送，造成後續大量散布情形，甚至已流傳至色情網站；陳女心靈遭受重創，被迫休學，罹患創傷後壓力症候群。陳女及母親因而對10名被告共求償280萬。最後法官判10人應連帶賠償106萬。

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