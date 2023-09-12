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挨告、圍毆都不怕！ 鐵工癡男強奪人妻喊：通姦無罪

高雄市男子看上已婚人妻，展開熱烈追求，兩人LINE互傳親密鹹濕對話、性愛自拍毫不避諱。（情境照）

高雄市男子看上已婚人妻，展開熱烈追求，兩人LINE互傳親密鹹濕對話、性愛自拍毫不避諱。（情境照）

2023/09/12 07:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鄭姓鐵工去年看上已婚人妻，展開熱烈追求，兩人不僅用LINE互傳親密鹹濕對話、性愛影片毫不避諱，人妻老公還曾接起電話，明確告知妻子已是有夫之婦，他仍我行我素，綠帽夫最後向法院提告求償，還找人痛毆鄭男；不過鄭男都沒在怕，還在法庭主張，通姦早已違憲除罪，被法院判賠40萬元，可上訴。

判決指出，從事二手車買賣的林姓男子主張，他和妻子2015年結婚至今婚姻續存，去年他發現妻子常與不明男子通訊頻繁，他曾直接接下來電，明白告訴對方妻子已是有夫之婦，勿再行騷擾。

但之後他仍發現兩人持續LINE親密鹹濕對話，甚至互傳兩人自拍的性愛影片，他忍無可忍，向法院提告主張不法侵害其配偶關係之身分法益，情節重大，求償80萬元。

鄭男不但不否認原告指控，還辯稱，通姦罪經大法官釋憲早在2020年已失效，婚姻關係中配偶雙方有平等、自主之「個人」（性）自主決定權，已無所謂「配偶權」。

並稱，林男去年6月24日夥同多人將他拘禁於KTV包廂內持凶器圍毆，逼他脫衣錄影道歉，所提賠錢金額過高，只願賠償非財產上損害。

橋頭地院審理認為，被告所辯顯有誤解，被告與人妻交往顯已逾越普通朋友分際，嚴重破壞原告婚姻之信賴及家庭之穩定，而侵害配偶關係之身分法益，判賠40萬元。

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