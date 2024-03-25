宜縣學校導師室遭竊裝微形攝影機抓賊 駐衛警食髓知味露餡

宜縣某國立高職傳出駐衛警潛入導師室偷走6千元班費及1千元禮券被起訴。圖為示意畫面，與新聞事件無關。（記者江志雄攝）

2024/03/25 20:10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國立高職傳出保全公司派遣的54歲邱姓駐衛警，涉嫌潛入導師室偷走6000元班費及1000元面額禮券，受害老師發現財物遭竊增設微形攝影機抓賊，邱男再度作案空手而回，但被拍到影像露出馬腳，宜蘭地檢署偵結，依竊盜罪起訴。

校方今天表示，案發後，保全公司已賠償受害老師的損失，並將邱男解職，全案進入司法程序，後續尊重司法單位的調查。

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據了解，涉案的邱姓駐衛警在校服務多年，每天清晨6點到校開門，並巡視校園，原本負責學校安全維護，卻利用一大早師生尚未到校空檔竊取第二導師室的財物，導師室去年底首度發現遭竊，受害老師研判竊賊恐食髓知味，暗中在辦公室桌面加裝微形攝影機全天候錄影。

案發後6天，宵小二度進入第二導師室作案，翻動老師的抽屜，因無值錢物品而空手離去，受害老師事後調閱監視畫面，嫌犯竟是學校邱姓駐衛警，校方憤而報警處理，警方訊後將邱男移送宜蘭地檢署偵辦。

起訴書指出，去年12月10日清晨6點多，邱姓駐衛警開啟學校的第二導師室大門入內，竊取許姓教師放在辦公室抽屜內6000元班費、杜姓教師存放的1000元禮券，得手後拿去花用，同月16日再度利用清晨時段進入第二導師室，翻動許姓教師抽屜，最後未得手。檢察官根據相關事證認定邱男犯行，依竊盜罪起訴。

事發學校今天表示，全案進入司法程序，後續尊重司法單位的調查。（記者江志雄攝）

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