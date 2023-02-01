日本宜得利保全店裡偷貨轉賣 「無本生意」連床墊都偷

日本大型連鎖生活用品店「宜得利」一名保全監守自盜，從服務的分店裡陸續偷了多樣商品拿去網路轉賣。示意圖。（彭博）

2023/02/01 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本大型連鎖生活用品店「宜得利」一名保全監守自盜，從服務的分店裡陸續偷了多樣商品拿去網路轉賣，贓物甚至包括一張床墊，疑為贓物數量超過700件。

綜合日媒報導，47歲男性橋本寬之在一間保全公司以保全身分打工，被派遣到日本宜得利鴻巢店服務；本月11日，橋本寬之照常出勤，在分店打烊、承包商檢查完設備、分店正式關店後，獨自一人返回店內，偷竊了多樣商品。

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分店在本月察覺異常，發現店內遭竊，且商品在多個網路跳蚤商店上兜售，遂向警方報案；警方調查店內監視紀錄器，鎖定了橋本寬之。

據調查，橋本寬之在本月11日涉嫌偷竊店內鍋蓋、床墊等8樣總價為3萬8000日圓（約新台幣8700元）商品，警方遂以竊盜罪嫌將其逮捕，橋本寬之面對罪嫌則坦承不諱，自供從2022年3月起，就利用保全身分於閉店後獨自留下行竊。

警方留意到，網路跳蚤商店在大約半年前出現一特定帳號，打著以「新品特價、獨家管道入手」名義，以低於店面定價的價格兜售宜得利全新未開封商品，販售品項包含廚具、衣服等，總計出貨商品超過700件，該帳號疑似為橋本寬之所有，日本警方正著手調查是否屬實。

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