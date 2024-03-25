已預告還是要酒駕？ 潮州交通大執法3天逮8酒駕

潮州警分局連3天進行交通大執法。（圖由警方提供）

2024/03/25 17:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州警分局本月21日至23日進行連3天的交通大執法，事前還曾預告重點將放在酒駕，但仍有不少駕駛人不信邪，硬要在酒後上路，潮州警統計3天內就查獲8件酒駕案，進度是略為超過去年同期。

潮州警分局分析今年至今的事故，發現酒駕件數及酒駕肇事數量皆較去年略增，為遏止酒駕行為，強化取締力道於飲酒熱點及易肇事路段周邊，並列為經常路檢處所，還再編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過強力取締作為，已先行預告會於21日至23日連續3日大執法，但仍查獲8件酒駕案。

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不過，縱使警方已先行預告將加強取締，但這3天仍有部分不肖駕駛是硬要酒後駕車，據潮州警分局統計，3日大執法共查獲8件酒駕行為（5件移送、3件取締告發）、闖紅燈10件、未戴安全帽53件、車不讓人2件等其他違規共計102件。

警方強調，除了酒駕令人深惡痛絕外，近期轄區仍發生台1線車輛超速違規發生事故案件，警方在從今年至今已共取締超速1064件，其中嚴重超速18件；透過強力取締作為降低事故發生率，亦展現警方酒駕零容忍決心，維護民眾行車安全。

潮州分局長林明波呼籲，餐飲業者落實代客叫車、指定駕駛等服務同時，消費者若執意駕車應迅速通報警察機關即時攔阻，民眾酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌及刑事追訴，更可能造成他人與自身危險，絕對要避免心存僥倖而酒後駕車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

潮州警分局連3天進行交通大執法。（圖由警方提供）

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