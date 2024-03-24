賓士陷火海燒成廢鐵！酒駕自撞安全島起火 桃園男驚險生還

賓士車陷入火海。（記者李容萍翻攝）

2024/03/24 18:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市李姓男子（39歲），今（24日）清晨駕駛白色賓士轎車往內壢方向，行經中壢區環中東路、普忠路口，疑似酒後開車突然失控自撞安全島起火，整輛車陷入火海。李男第一時間因身體猛烈撞擊造成多處擦挫輕傷，所幸他自行下車躲過一劫。消防局第二大隊獲報迅速滅火；李男經警方酒測值高達0.9毫克，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方、消防局調查，這件火燒車意外發生在今日清晨5時，李男疑似酒後駕駛白色賓士車，經中壢區環中東路朝內壢方向行駛，行經環中東路、普忠路口，突然車子失控直接自撞路中安全島，擊撞力太大起火，不一會兒整輛車子陷火海，消防局119勤務指揮中心獲報趕往灌救滅火，但該車燒成廢鐵，李男全身多處擦挫輕傷，緊急下車逃過一劫，救護人員將他包紮傷口後送醫沒有大礙。

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中壢警方表示，李男轎車自撞安全島起火，消防隊到場灌救，警方立即派員到場協助李男救護、進行交通管制，李男受傷送醫治療、意識清楚，經測試酒測值為0.9毫克，超過酒測標準值，警方訊後將李依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市李姓男子酒後開車自撞安全島，賓士車燒成廢鐵，所幸他緊急下車逃生躲過一劫。（記者李容萍翻攝）

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