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天乾物燥！宜縣6天70起掃墓火災 消防疲於奔命

宜縣天乾物燥，最近6天發生70起清明掃墓火災。（蘇澳鎮公所提供）

宜縣天乾物燥，最近6天發生70起清明掃墓火災。（蘇澳鎮公所提供）

2024/03/24 19:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣連日來天乾物燥，清明掃墓火警頻傳，本月19日到今天截止，6天共發生70起公墓火災，造成消防人員疲於奔命，接下來的2週進入掃墓高峰期，宜縣消防局呼籲掃墓鄉親遵循「四不一要」原則防患未然。

宜縣消防局所屬的消防分隊，清明節前後在縣內主要公墓啟動重點警戒，同步提供簡易水袋及水源，並宣導不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂，善用紙錢集中燃燒等便民服務，共同防範公墓火災。

宜縣本月下旬掃墓人潮絡繹不絕，消防局統計，19日到今天接獲70起公墓火災報案電話，其中23日一天就有24起，接續的週休2日、清明節連假都是掃墓高峰期，消防局的公墓警戒任務，將持續到連假最終日4月7日。

消防局提醒大家掃墓「四不一要」原則：（一）除草「不」用火，盡量不燃燒雜草，若要燃燒，應先割除集中在空地燒棄，人員在旁警戒。（二）菸蒂「不」亂丟，避免引發火警。（三）紙錢「不」燃燒，紙錢不可在易燃物旁燃燒，點火後必須留在現場監看。（四）爆竹「不」燃放，建議使用環保鞭炮取代爆竹。（五）垃圾「要」帶走，掃墓後記得帶走垃圾，維護環境整潔。

宜縣公墓火災頻傳，讓消防人員疲於奔命。（宜縣消防局提供）

宜縣公墓火災頻傳，讓消防人員疲於奔命。（宜縣消防局提供）

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