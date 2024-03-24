清明前掃墓野火燒不停 台中單日逾25起公墓火警

台中市大肚區第一公墓等多處傳出雜草火警。（消防局提供）

2024/03/24 16:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕清明連假將至，不少民眾提前掃墓，但近來烈日當空，戶外攝氏氣溫突破30度，台中市在大肚等多區公墓發生超過25起火警，消防局第四大隊等多隊頻繁出動，市府呼籲民眾一定要灌滅火苗，避免「野火一發不可收拾。」

台中市大肚區華南路第一公墓等多處，今天上午起傳出雜草火警，大肚消防分隊警、義消及救護車頻繁出動，由於民眾掃墓燃燒金紙，因風勢大加上所帶水源不足，未滅火即離開，導致火苗延燒，所幸及時撲滅未引發山林田野火災。

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台中市消防局指出，今天上午10時59分許陸續從龍井區沙田路傳出公墓火警，包括太平區長龍路二段南國巷（12時12分）、大肚區華南路（12時34分）、南屯區永春南路（13時45分）及沙鹿等多區，幾乎隔半小時就有雜草火警，沙鹿大雅、大甲、外埔、協和及大安分隊頻繁出勤滅火。

消防局指出，烏日區第六公墓，南屯區永春路、清水第一公墓、大肚區第一公墓、第二公墓、第七公墓及烏日區第九公墓都有火警，提醒如舉證確有引火情事，將依違反消防法每案裁罰3000元，呼籲民眾掃墓切記用火安全。

消防局說，即日起至清明節，將派空拍機至公墓區科技執法，若發現未熄滅殘火將立即取締，另也會由消防車提供小水袋讓民眾撲滅餘燼。

消防局動員撲滅公墓火苗。（消防局提供）

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