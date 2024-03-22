台南清明前夕公墓頻頻失火 後壁區民氣得要揪出縱火人

台南後壁區長陳玉惠（右三）和後壁消防分隊在公墓現場向里民宣導掃墓勿燒紙錢、放鞭炮、注意火燭。（記者楊金城攝）

2024/03/22 22:22

〔記者楊金城／台南報導〕清明節快到，台南各地公墓、田野火警頻傳，消防隊員疲於奔命，除了學甲抓到1名縱火犯嫌，後壁崁頂第三公墓近日也疑似遭連續縱火，造成空氣污染，居民更擔心危及一旁聚落、稻作，氣得要揪出縱火人。

崁頂社區理事長黃啟明反映後，後壁區長陳玉惠、後壁消防分隊長蘇俊聰等人今天（22日）下午到第三公墓勘查，有庄民懷疑公所雇工清除公墓雜草後放火。

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台南市各地公墓在清明前，由37區公所發包雇工清除雜草，方便民眾掃墓祭祖。

陳玉惠說，後壁區有16個公墓，已完成清除雜草，但絕不會故意放火燒雜草；公所將要求公墓管理員加強巡查，研議路口加裝監視器，各公墓路口設置大型水桶提供水袋給掃墓民眾放火，透過里鄰廣播系統宣導掃墓4不2要；後壁消防分隊也在現場向里民宣導掃墓勿燒紙錢、放鞭炮。

台南市消防局統計2月24元宵節到3月21日，全市接獲火災派遣數量為158件，其中墓地和雜草的田野火警發生數有123件，佔比達77％ 。而最近10天的雜草及公墓火警就有70件，讓警消疲於奔命。

學甲消防分隊和學甲警分局日前抓到公墓縱火犯嫌，不但被消防局依消防法開罰單，環保局也可依空污法開罰，警方則以公共危險罪究。

後壁崁頂第三公墓近日疑遭人連續縱火燒野草，造成空氣污染，居民更擔心危及一旁聚落、稻作，氣得要揪出縱火人。（記者楊金城攝）

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