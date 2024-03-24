清明慎終追遠「4不1要」 新北消防公墓供水助防火

新北市消防局第六大隊派員於轄區內墓地進行防火宣導，並提供水源，避免燃燒紙錢時發生火警。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/24 17:15

〔記者吳昇儒／新北報導〕清明掃墓時節即將到來，不少民眾會選擇提前掃墓。新北市消防局第六大隊為了預防轄區多處公墓安全，特別於本月23日至4月7日止，派員前往轄內共12處墓地設置服務據點，並進行車巡或駐點警戒。此外，也在現場提供水源，讓民眾能在焚燒紙錢祭祖後，將火勢完全撲滅，以免飛火飄散進而引燃墓地週邊的雜草，引起火災的發生。

新北市政府消防局第六大隊表示，汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、石門等區公所，已提前針對轄內墓地進行雜草割除及清運作業，並加強宣燒金紙後隨手將餘燼熄滅；消防局也於3月23日起至4月7日為期16天將派遣消防人員及消防車等設備至轄區內12處墓地警戒，並維護民眾安全。

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新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田特別呼籲民眾：掃墓祭祖的過程中，需留意自身安全及水份補充，為了避免林野墓地火災的發生，請您務必遵行「4不1要」：「除草不用火」（攜回丟棄）、「紙錢不燃燒」（放集中燃燒處）、「爆竹不施放」、「煙蒂不亂丟」、「垃圾要帶走」（帶走自己的垃圾，如果可以，請帶走更多垃圾），如發現山林火災時，儘速撥打119報案電話，或就近向消防局設置的警戒據站報案，期能全民共同防止林野墓地火災的發生。

新北市消防局第六大隊派員於轄區內墓地進行防火宣導，並提供水源，避免燃燒紙錢時發生火警。（記者吳昇儒翻攝）

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