為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

清明慎終追遠「4不1要」 新北消防公墓供水助防火

新北市消防局第六大隊派員於轄區內墓地進行防火宣導，並提供水源，避免燃燒紙錢時發生火警。（記者吳昇儒翻攝）

新北市消防局第六大隊派員於轄區內墓地進行防火宣導，並提供水源，避免燃燒紙錢時發生火警。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/24 17:15

〔記者吳昇儒／新北報導〕清明掃墓時節即將到來，不少民眾會選擇提前掃墓。新北市消防局第六大隊為了預防轄區多處公墓安全，特別於本月23日至4月7日止，派員前往轄內共12處墓地設置服務據點，並進行車巡或駐點警戒。此外，也在現場提供水源，讓民眾能在焚燒紙錢祭祖後，將火勢完全撲滅，以免飛火飄散進而引燃墓地週邊的雜草，引起火災的發生。

新北市政府消防局第六大隊表示，汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、石門等區公所，已提前針對轄內墓地進行雜草割除及清運作業，並加強宣燒金紙後隨手將餘燼熄滅；消防局也於3月23日起至4月7日為期16天將派遣消防人員及消防車等設備至轄區內12處墓地警戒，並維護民眾安全。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田特別呼籲民眾：掃墓祭祖的過程中，需留意自身安全及水份補充，為了避免林野墓地火災的發生，請您務必遵行「4不1要」：「除草不用火」（攜回丟棄）、「紙錢不燃燒」（放集中燃燒處）、「爆竹不施放」、「煙蒂不亂丟」、「垃圾要帶走」（帶走自己的垃圾，如果可以，請帶走更多垃圾），如發現山林火災時，儘速撥打119報案電話，或就近向消防局設置的警戒據站報案，期能全民共同防止林野墓地火災的發生。

新北市消防局第六大隊派員於轄區內墓地進行防火宣導，並提供水源，避免燃燒紙錢時發生火警。（記者吳昇儒翻攝）

新北市消防局第六大隊派員於轄區內墓地進行防火宣導，並提供水源，避免燃燒紙錢時發生火警。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
清明前掃墓野火燒不停 台中單日逾25起公墓火警
2024/03/24 16:03

清明前掃墓野火燒不停 台中單日逾25起公墓火警
基隆南榮公墓 30日起交管
2024/03/24 05:30

基隆南榮公墓 30日起交管

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
南投公墓火警50件「遍地開花」警消疲於奔命
2024/03/23 18:08

南投公墓火警50件「遍地開花」警消疲於奔命
清明掃墓 基隆南榮公墓今起加強交通疏導
2024/03/23 12:54

清明掃墓 基隆南榮公墓今起加強交通疏導
清明節將屆 掃墓慎防引發森林火災
2024/03/23 05:30

清明節將屆 掃墓慎防引發森林火災
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播