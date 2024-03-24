日本物流公司誤放胎盤素 女子託表妹代購險吃輸入禁藥罪

苗栗縣鄧姓女子，委託表妹黃姓女子在日本購物寄送回台灣，被海關發現包裹內含我國列管之禁藥胎盤素針劑4盒，被航空警察依涉犯輸入禁藥罪嫌送辦。圖為胎盤素示意照。（資料照）

2024/03/24 12:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣鄧姓女子，委託表妹黃姓女子在日本購物寄送回台灣，被海關發現包裹內含我國列管之禁藥胎盤素針劑4盒，被航空警察依涉犯輸入禁藥罪嫌送辦。鄧女喊冤，她只有託表妹購買零食、泡麵，胎盤素針劑是日本物流公司員工誤放，並提出日本物流公司聲明等事證，苗栗地檢署檢察官採信，予以不起訴處分。

財政部關務署台北關於去年1月16日，發現1個從日本寄送回台的包裹內有4盒胎盤素針劑，因胎盤素屬我國藥事法列管之藥品，需經衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證，始得輸入，如未經核准擅自輸入，即屬藥事法第22條所稱之禁藥，海關人員於以扣押並移交航空警察局偵辦，將簽收包裹的鄧女依輸入禁藥罪嫌送辦。

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鄧女喊冤表示，她有委託表妹黃女在日本購買零食、泡麵並寄回台灣，但包裹內的胎盤素針劑不是她的，經她查證後，日本的物流公司表示是其員工誤放。黃女也證稱，包裹是表姊委託她在日本購物後寄回台灣，由她委託日本物流公司寄送，沒有寄送胎盤素，並提出日本物流公司的聲明及聯繫電話錄音等事證。

檢方調查，被告鄧女與證人黃女都稱該包裹是由黃女自日本寄送，且收件地址為黃女住處，可知該包裹是由黃女所安排寄送，應堪採信。又觀諸該家日本物流公司提出之聲明，及黃女與物流公司的電話錄音譯文可知，該包裹寄送時是以併箱寄送之方式運送至台灣，因物流公司人員誤放胎盤素針劑至同一包裹中，才會運送至我國境內。

檢方認為，鄧女對於包裹內夾藏胎盤素針劑一事應不知悉，也未經手，自難認有何違反藥事法輸入禁藥之故意，復查無其他積極證據足以認鄧女有此犯行，應認罪嫌不足，為不起訴處分。

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