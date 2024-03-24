為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

日本物流公司誤放胎盤素 女子託表妹代購險吃輸入禁藥罪

苗栗縣鄧姓女子，委託表妹黃姓女子在日本購物寄送回台灣，被海關發現包裹內含我國列管之禁藥胎盤素針劑4盒，被航空警察依涉犯輸入禁藥罪嫌送辦。圖為胎盤素示意照。（資料照）

苗栗縣鄧姓女子，委託表妹黃姓女子在日本購物寄送回台灣，被海關發現包裹內含我國列管之禁藥胎盤素針劑4盒，被航空警察依涉犯輸入禁藥罪嫌送辦。圖為胎盤素示意照。（資料照）

2024/03/24 12:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣鄧姓女子，委託表妹黃姓女子在日本購物寄送回台灣，被海關發現包裹內含我國列管之禁藥胎盤素針劑4盒，被航空警察依涉犯輸入禁藥罪嫌送辦。鄧女喊冤，她只有託表妹購買零食、泡麵，胎盤素針劑是日本物流公司員工誤放，並提出日本物流公司聲明等事證，苗栗地檢署檢察官採信，予以不起訴處分。

財政部關務署台北關於去年1月16日，發現1個從日本寄送回台的包裹內有4盒胎盤素針劑，因胎盤素屬我國藥事法列管之藥品，需經衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證，始得輸入，如未經核准擅自輸入，即屬藥事法第22條所稱之禁藥，海關人員於以扣押並移交航空警察局偵辦，將簽收包裹的鄧女依輸入禁藥罪嫌送辦。

鄧女喊冤表示，她有委託表妹黃女在日本購買零食、泡麵並寄回台灣，但包裹內的胎盤素針劑不是她的，經她查證後，日本的物流公司表示是其員工誤放。黃女也證稱，包裹是表姊委託她在日本購物後寄回台灣，由她委託日本物流公司寄送，沒有寄送胎盤素，並提出日本物流公司的聲明及聯繫電話錄音等事證。

檢方調查，被告鄧女與證人黃女都稱該包裹是由黃女自日本寄送，且收件地址為黃女住處，可知該包裹是由黃女所安排寄送，應堪採信。又觀諸該家日本物流公司提出之聲明，及黃女與物流公司的電話錄音譯文可知，該包裹寄送時是以併箱寄送之方式運送至台灣，因物流公司人員誤放胎盤素針劑至同一包裹中，才會運送至我國境內。

檢方認為，鄧女對於包裹內夾藏胎盤素針劑一事應不知悉，也未經手，自難認有何違反藥事法輸入禁藥之故意，復查無其他積極證據足以認鄧女有此犯行，應認罪嫌不足，為不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中前議長吃藥竟腦損4成 盛唐中醫呂世明確定廢照
2024/03/23 22:09

台中前議長吃藥竟腦損4成 盛唐中醫呂世明確定廢照
健康網》林書豪靜脈雷射遭罰 為何運動員不能做？醫解析
2024/03/21 14:56

健康網》林書豪靜脈雷射遭罰 為何運動員不能做？醫解析

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
PLG》新北國王向聯盟及球迷道歉！承擔林書豪違規治療15萬元罰款
2024/03/20 19:32

PLG》新北國王向聯盟及球迷道歉！承擔林書豪違規治療15萬元罰款
健康醫療網》林書豪誤觸禁藥規定！醫揭「靜脈雷射」改變血液與蛋白質
2024/03/20 14:53

健康醫療網》林書豪誤觸禁藥規定！醫揭「靜脈雷射」改變血液與蛋白質
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播