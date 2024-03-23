台中前議長吃藥竟腦損4成 盛堂中醫呂世明確定廢照

盛唐中醫診所使用禁藥硃砂入藥，導致患者鉛中毒。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2024/03/23 22:09

〔記者吳政峰／台北報導〕台中盛唐中醫診所中醫師呂志霖（原名呂世明），使用禁藥硃砂治療睡眠不佳的病患，又誤把鉛丹當作水飛硃砂，摻入珍珠粉做為處方，害服用的台中市前議長張宏年等28名病患鉛中毒。台中市政府醫師懲戒委員會認其違反醫師法，決議廢止醫師證書，呂男不服興訟，日前被最高行政法院駁回確定。

呂世明在台中頗負盛名，醫術深受張宏年一家人信賴，未料長期服用藥粉後，張家人出現身體不適，住院治療診斷出鉛中毒，張宏年的腦部更受損近4成，子女才驚覺藥粉有問題，召開記者會控訴。

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中市府衛生局介入調查，赫見呂世明為治療睡眠不佳的病患，使用禁藥硃砂入藥，卻沒有明確告知，未尊重病患自主權；又誤以鉛丹為水飛過之硃砂，而調劑摻入珍珠粉併同加入中藥粉處方，提供病患服用，造成28位病患重金屬中毒，身心受創嚴重。

衛生局審認呂世明構成業務上重複發生過失行為及違反醫學倫理中，自主、不傷害等重要原則，依違反醫師法第25條移送中市府醫懲會審議，決議廢止醫師證書。呂不服，提起覆審，被衛福部醫師懲戒覆審委員會駁回後，提起行政訴訟。

一審台中高等行政法院指出，呂世明以硃砂入藥，病歷記載朱代粉（珍珠粉加代赭石），卻未告知病患，違反醫學倫理自主原則，且誤以鉛丹為硃砂入藥，致多名病患受有鉛中毒傷害，屬業務上重複發生過失行為、違反醫學不傷害原則，亦違反禁止使用硃砂、鉛丹等藥物規定，不合多項醫療法規定，中市府廢止其醫師證並無裁量怠惰或濫用，亦未違反比例原則，駁回其訴。呂不服，提起上訴。

二審最高行政法院表示，中市府已敘明呂世明對於藥品是否已經水飛、有無重金屬檢驗報告，毫不在意，又捨科學理論於不顧，堅信古籍記載硃砂可為藥方，若不廢止其醫師證書，恐生危害，處分並無違誤，日前駁回上訴，全案確定。刑事部分，呂世明2023年被台中地院依調劑禁藥等罪判刑7年6月。

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