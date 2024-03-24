新竹社區地下停車場冒水 住戶新車慘泡湯 管委會判賠

新竹社區地下停車場冒水管委會不知，住戶新車慘泡湯，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/24 09:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一處社區地下停車場有天然水井會湧出地下水，必須靠抽水設備將水抽出，前年6月因抽水馬達故障需拆除換零件，社區管委會卻未告知住戶，導致葉姓婦人只開1年多的新車慘遭泡水，新竹地院判管委會需賠償36萬元。

葉女說，社區興建時，建商發現地下有天然水井會湧出地下水，因此裝設抽水設備，20多年來均不曾淹水。111年6月9日凌晨兒子發現地下停車位淹水至輪胎下緣，經通知管委會後，她把車開走。

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事後水電行告知管委會，舊抽水馬達經現場修理後只能暫時勉強運作，尚不足以恢復全部功能，必須拆回更換零件。管委會明知舊抽水馬達將被拆走，本應預作防範，卻仍通知住戶將車停回地下停車場。

111年6月15日值勤的保全於晚上9點下班時，未警覺馬達已被水電行拆走，仍依照慣例將增設的臨時抽水馬達關閉，又未另裝設新機，致夜間無抽水馬達可以運轉，又未通知管委會或警告住戶將車移走以免泡水，當晚地下停車場因無抽水馬達運轉嚴重淹水，車子積水淹至座椅，底盤所有電子設備全部泡水嚴重損壞，經估價更換全部受損設備費用為71萬元。

法官認為，舊馬達被拔除後，原放置舊抽水馬達之處空置應係顯而易見，然管委會卻均未查知，顯見其未每日巡視，維護工作鬆散，可見管委會有疏失，葉女請求管委會負損害賠償責任即有憑據。

法官指出，根據行政院頒布之固定資產耐用年數表所定，自小客車耐用年數為5年，葉女已使用1年8月，且里程數為15445公里，經計算管委會應損害賠償金額為36萬1980元。

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