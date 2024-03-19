毒販受惠大法官判決 刑期少4年還拿到320萬

憲法法庭19日說明釋憲案件後續進度。（記者吳政峰攝）

2024/03/19 17:44

〔記者吳政峰／台北報導〕陳男販毒被逮後曾供出上游，依「毒品危害防制條例」第17條規定「應減輕或免除其刑」，但直到判刑確定，上游都沒被查獲，他無法獲得減刑或免刑紅利，判刑10年確定。而後警察找到上游，他依刑事訴訟法第420條的「發現新事實、新證據」聲請再審，卻被法院以再審門檻僅限「免除其刑」、不包括「減刑」，予以駁回。他聲請釋憲，憲法法庭2023年指「減刑」亦符合再審事由，讓他可提起再審，高雄高分院日前除改判6年刑，另准予補償320萬8000元。

陳男販賣二級毒品，偵審期間曾供出上游供檢警追溯，依毒危條例「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者」原可減刑，但直到2012年判決確定前，上游都還沒落網，法院因此認定他不符合減刑規定，定8罪應執行10年刑，須入獄服刑。

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而後上游落網，陳男認為符合刑事訴訟法第420條的「發現新事實、新證據」的再審要件，聲請再審，但法院認為再審門檻僅限於「無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名」，不包括「減刑」，駁回其訴。

陳男不服，聲請釋憲，憲法法庭2023年宣告，刑訴法的再審規定，應包含「減輕或免除其刑」，才符合平等原則。

陳男根據憲法法庭判決，聲請再審，高雄高分院撤銷原審10年刑，改定執行

6年確定。陳接著再持判決聲請刑事補償，主張自己2019年假釋出監，經過再審，刑度從10年減為6年，他被多關3年又251日，國家應補償673萬元。

高雄高分院重新計算日數，認陳男被多關802日，考量他目前從事土地開發，月薪20萬元，日前決定准予補償1日4000元，802日共320萬8000元補償金。

憲法法庭指出，當初本案共有3名聲請人，目前僅陳男獲得救濟，其餘毒販供出上手時，因檢警已從其他管道掌握到情資，故並非因他的指述而查獲，不符合減刑要件。憲法法庭強調，將持續追蹤其他人民聲請釋憲案的後續進度。

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