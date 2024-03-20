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毒販獲得大法官救濟 再審成功刑度從6年降為4年

憲法法庭做成112年憲判字第2號判決，宣告刑訴法的再審規定，應包含「減輕或免除其刑」，才符合平等原則。（資料照）

憲法法庭做成112年憲判字第2號判決，宣告刑訴法的再審規定，應包含「減輕或免除其刑」，才符合平等原則。（資料照）

2024/03/20 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子販賣二級毒品，2018年被判刑6年確定，他不滿偵審時曾供出上游，卻因檢警太晚查獲，害他無法獲得減刑，聲請釋憲，大法官2023年判准他可提起再審，花蓮高分院同年改判降為4年刑。林男覺得刑度減太少，提起上訴，日前被最高法院駁回確定。憲法法庭表示，此為112年憲判字第2號判決的相關案件後續進度，將持續追蹤與憲判有關的其他案件。

林男2018年因販賣二級毒品安非他命，被警察拘提，在接受檢察官偵訊時，供出上游李姓男子，依「毒品危害防制條例」第17條規定「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，但到判決確定前，檢警都沒抓到李男，林男因而無法獲得減刑優惠，判刑6年，入監服刑。

而後檢警終於抓到李男，李男也被依販毒罪判刑，林男見狀，遂聲請再審，主張李男已被查獲，他已符合減刑要件，但法院認為刑事訴訟法第420條再審的前提只限於「足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，不包括「減刑」，林男不符合再審要件，予以駁回。

林男不服，聲請釋憲，憲法法庭2023年為此做成判決，宣告再審的前提也包括減刑。林男獲得救濟後，遂持憲法法庭判決聲請再審，獲得花蓮高分院同意開啟再審。

花蓮高分院指出，林男供稱李男分別以3萬元、2萬元的代價，販賣約105公克、70公克安非他命給他，確有供出毒品來源，因而查獲其他正犯的事實，符合減刑要件，刑度從6年改判成4年。

雖然獲得減刑，林男仍覺得判太重，提起上訴，主張應減刑三分之二才對，但最高法院指出，刑法第66條的「得減至三分之二」規定，乃指減輕的最大限度，並非必須減至三分之二，原審認定林男販賣第二級毒品6罪，分別量處有期徒刑2年（3罪）、2年1月（1罪）、2年2月（2罪），並定應執行有期徒刑4年，既未逾越刑法規定範圍，亦無違公平正義情形，且均已從輕，並無量刑過重的問題，日前駁回其訴，全案確定。

憲法法庭指出，此為112年憲判字第2號判決的相關案件後續進度，除了林男，另有一名陳男也獲得救濟，販毒刑度從10年改為6年，並獲得320萬8000元的刑事補償金，憲法法庭將持續追蹤其他憲法法庭判決聲請案件的進度。

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