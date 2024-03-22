為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

六塊肌男半裸自拍賣減肥咖啡 被查獲含毒這下慘了

男子半裸自拍兜售減肥咖啡，內含有第四級毒品「西布曲明」成分被警方逮捕送辦。（記者黃佳琳翻攝）

男子半裸自拍兜售減肥咖啡，內含有第四級毒品「西布曲明」成分被警方逮捕送辦。（記者黃佳琳翻攝）

2024/03/22 12:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕財政部關務署高雄關今年3月通報，有一批從馬來西亞進口來的咖啡包裡，查出含有第四級毒品「西布曲明」成分，檢警追查發現進貨人為張姓男子，並在張男的社群媒體發現，他自拍半裸廣告，誇讚咖啡包能幫助瘦身和健身，並以每盒12包500元進行販售，張男到案後坦承犯行，訊後被警方依毒品罪送辦。

刑事局南打指出，張姓男子以相當低的成本價，從馬來西亞進口239包（約3710克）的咖啡包，海關查驗時，赫然發現含有第四級毒品「西布曲明」成分，經通報後，檢警根據訂貨人資料，循線查出住在高雄的張姓男子從網路購買這批毒咖啡包，並準備販售給國人飲用。

檢警從張男的社群媒體發現，張男平時有健身的習慣，擁有六塊肌的他，自拍半裸廣告誇讚咖啡包能幫助健身和瘦身，希望藉此吸引網友目光，但咖啡包裡的「西布曲明」（Sibutramine）是大腦神經抑制劑，除抑制食慾外，尚有引發心悸、心律不整、心跳停止、失明或猝死等副作用，我國已於民國110年9月列管為第四級毒品。

警方呼籲針對任何藥物標示都要清楚，且使用時需了解藥物取得途徑、相關作用等，切勿因貪求快速瘦身，輕信來路不明藥物，造成健康永久性傷害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
毒品分裝場藏民宅 工作人員拿「警徽」拉K
2024/03/13 21:12

毒品分裝場藏民宅 工作人員拿「警徽」拉K
台中警查獲囂張越南夜店毒趴 大型警備車帶回172名移工驗尿
2024/03/12 12:16

台中警查獲囂張越南夜店毒趴 大型警備車帶回172名移工驗尿

海悅百萬汽車在這案 台南『此區』話題多？
轎車違停被檢舉 員警盤查驚見「移動式毒窟」
2024/03/07 09:31

轎車違停被檢舉 員警盤查驚見「移動式毒窟」
無照男子深夜開車沒開大燈 車內一大包慘了
2024/01/30 08:57

無照男子深夜開車沒開大燈 車內一大包慘了

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
虎爺前供奉「毒咖啡」？台中警破毒窟很傻眼
2024/01/03 13:13

虎爺前供奉「毒咖啡」？台中警破毒窟很傻眼
廢棄車當「行動倉庫」！販毒集團3嫌被逮 起出市價240萬元毒品
2023/12/02 12:59

廢棄車當「行動倉庫」！販毒集團3嫌被逮 起出市價240萬元毒品
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播