六塊肌男半裸自拍賣減肥咖啡 被查獲含毒這下慘了

男子半裸自拍兜售減肥咖啡，內含有第四級毒品「西布曲明」成分被警方逮捕送辦。（記者黃佳琳翻攝）

2024/03/22 12:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕財政部關務署高雄關今年3月通報，有一批從馬來西亞進口來的咖啡包裡，查出含有第四級毒品「西布曲明」成分，檢警追查發現進貨人為張姓男子，並在張男的社群媒體發現，他自拍半裸廣告，誇讚咖啡包能幫助瘦身和健身，並以每盒12包500元進行販售，張男到案後坦承犯行，訊後被警方依毒品罪送辦。

刑事局南打指出，張姓男子以相當低的成本價，從馬來西亞進口239包（約3710克）的咖啡包，海關查驗時，赫然發現含有第四級毒品「西布曲明」成分，經通報後，檢警根據訂貨人資料，循線查出住在高雄的張姓男子從網路購買這批毒咖啡包，並準備販售給國人飲用。

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檢警從張男的社群媒體發現，張男平時有健身的習慣，擁有六塊肌的他，自拍半裸廣告誇讚咖啡包能幫助健身和瘦身，希望藉此吸引網友目光，但咖啡包裡的「西布曲明」（Sibutramine）是大腦神經抑制劑，除抑制食慾外，尚有引發心悸、心律不整、心跳停止、失明或猝死等副作用，我國已於民國110年9月列管為第四級毒品。

警方呼籲針對任何藥物標示都要清楚，且使用時需了解藥物取得途徑、相關作用等，切勿因貪求快速瘦身，輕信來路不明藥物，造成健康永久性傷害。

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