台中警查獲囂張越南夜店毒趴 大型警備車帶回172名移工驗尿

警方荷槍實彈包圍越南夜店突檢。（警方提供）

2024/03/12 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東協廣場每逢假日湧入大量外籍移工，有業者看凖商機，開設以國籍區分的舞廳或夜店，其中一家越南夜店經常開毒趴被盯上，警方10日晚間持搜索票突襲查緝，上百警力包圍現場，當場查獲大量毒品，同時將多達172名越籍移工以大型警備車分批載回驗尿，大陣仗引起民眾側目。

台中市第一分局偵查隊長涂志宏表示，該分局因地緣關係，為外籍移工往來必經之地，假日吸引大量外籍移工從事休閒娛樂，不肖業者發覺商機並利用語言隔閡查緝不易，經營夜店舞廳以合法掩護非法辦毒趴，除提供喝酒跳舞狂嗨場所，藏匿大量失聯移工消費，更販賣毒品給客人助興，成為不法聚集大本營。

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其中位在東協廣場內一家越南夜店因此被鎖定，報請台中地檢署檢察官陳振義指揮，與保大特勤中隊、刑大警犬隊及移民署專勤隊共組專案小組偵辦，經跟監蒐證發現，該場所實際經營人為32歲杜姓台籍男子，為規避查緝特製暗門、暗道等裝置，通道動線奇特猶如迷宮。

另經營模式僅供越籍人士入場消費，更透過時下最流行社群直播吸引上門消費，並運用人脈背景，結識同齡孟姓越籍共犯打入外籍毒品圈，警方10日晚間見時機成熟，在檢方指揮坐鎮下，調派上百名警力嚴密部署，先完成包圍後，再突破重重關卡進入執行拘提、搜索。

現場原有數百名越籍人士聚集狂歡，見燈光突開啟還不及反應，即遭到優勢警力震懾，過程中，員警任何細節都不放過，更有緝毒犬於沙發縫隙等不易察覺處發現貓膩，進而指引員警起獲毒品，警方當場帶回杜男、孟男以及阮姓員工等人，並出動大型警備車載運4趟，才將172名越籍客人帶回警局，當中有33人是失聯移工。

警方現場查扣122包K他命、54包毒咖啡包，全案訊後將負責人杜男等4人依毒品罪嫌送辦，杜、男由法院裁定羈押禁見，失聯移工部分解送移民署專勤隊處置。

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緝毒犬也投入嗅聞。（警方提供）

現場大批越籍移工遭到優勢警力震懾。（警方提供）

現場查扣的大量毒品。（警方提供）

警方帶回越籍移工驗尿。（警方提供）

因人數太多，警方出動大型警備車載運。（警方提供）

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