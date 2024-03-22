休旅車南橫離奇墜谷！台北男在警察面前衝撞深谷梯田身亡

王姓男子在南橫高山自駕休旅車往欄杆衝撞，撞出缺口後墜谷。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/22 11:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉南橫利稻山區昨天晚間發生休旅車離奇墜谷命案，一部休旅車停放在某高山農場多時，主人報案，警車抵達時，休旅車竟直衝欄杆，墜入深谷的梯田，經查駕駛是台北市王姓男子，送醫不治死亡，原因仍待關山分局偵查隊調查。

關山警分局表示，利稻派出所轄內，於昨晚7點45分，在台20線164.5公里處某農場停車場內，發生一起駕車自撞護欄墜落約20米坡崁，導致車內王姓駕駛（住台北市，58年次）傷重死亡。

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警方表示，於上述時地，該農場主發現有部休旅車，停放於農場屋前停車場內已逾1個多小時，便主動上前關心詢問，又恐發生事故，遂於7點25分去電利稻派出所報案。所長洪世博獲報後，旋即率同警員李忠謀前往察看。

員警於7點42分抵達現場尚未下車，該車即加速往農場內前方衝，撞斷鐵護欄墜落約20公尺深的坡崁。經員警及海端消防分隊人員，合力將駕駛人緊急送往關山慈濟醫院急救，最終仍因頭部重創傷重，於10點12分宣告死亡。

案經關山警察分局偵查隊至現場蒐證及詢問報案人與王姓死者女兒，並協助處理後續事宜。彙整該案相關資料後，關山分局於本（22）日報請台東地檢署司法相驗，以利釐清案情。

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王姓男子車子原停在此處空地，警方到達時他開車往欄杆衝撞，撞出缺口後墜谷。（記者黃明堂翻攝）

王姓男子在南橫高山自駕休旅車往欄杆衝撞，撞出缺口後墜谷。（記者黃明堂翻攝）

王姓男子在南橫高山自駕休旅車往欄杆衝撞，撞出缺口後墜谷。（記者黃明堂翻攝）

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