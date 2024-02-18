山友撿冰斧驚見遺體 男子獨攀玉山鹿山命喪百米深谷

玉管處排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場救援，沿斜坡下切深谷100多公尺，將黃男遺體搬至適合吊掛點。（排雲山莊管理站提供）

2024/02/18 12:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕中央山脈再傳山難意外！年約45歲的黃姓男子13日獨自攀登玉山國家公園鹿山，16日清晨卻被發現命喪百公尺深山谷，勤務總隊昨（17）日出動黑鷹直升機將黃男遺體吊掛下山。

高雄市消防局調查，黃男向玉山國家公園管理處申請2月13日至15日入園，預計攀登高市桃源區標高約2980公尺鹿山，但15日黃男並未依計畫出園，也無家屬或地面留守人員向警方報案。

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16日清晨1名山友行經東小南山往南玉山步道時，為撿拾掉落冰斧而下切百公尺，赫然發現黃男遺體，趕緊通報相關單位救援。

高市消防局據報，協請玉管處排雲山莊管理站就近救援，山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場，山上冰雪尚未完全融化，救援人員沿斜坡下切深谷100多公尺，將黃男遺體搬至適合吊掛點。 內政部空中勤務總隊派遣黑鷹直升機從高雄小港機場飛往玉山圓峰、三叉峰一帶執行吊掛任務，遺體吊掛回小港機場後，交由消防局、警方聯繫家屬處置。

玉山園區10日也發生1起山難，徐姓男子與山友縱走「南二段」，結果不幸在玉山風口下切八通關墜谷死亡。

玉管處呼籲山友除注意保暖，更要留意天氣變化及步道積雪、結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險，千萬不要貿然前行，以確保安全。

玉管處排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場救援，目前山上冰雪尚未完全融化。（排雲山莊管理站提供）

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