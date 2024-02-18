為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

山友撿冰斧驚見遺體 男子獨攀玉山鹿山命喪百米深谷

玉管處排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場救援，沿斜坡下切深谷100多公尺，將黃男遺體搬至適合吊掛點。（排雲山莊管理站提供）

玉管處排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場救援，沿斜坡下切深谷100多公尺，將黃男遺體搬至適合吊掛點。（排雲山莊管理站提供）

2024/02/18 12:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕中央山脈再傳山難意外！年約45歲的黃姓男子13日獨自攀登玉山國家公園鹿山，16日清晨卻被發現命喪百公尺深山谷，勤務總隊昨（17）日出動黑鷹直升機將黃男遺體吊掛下山。

高雄市消防局調查，黃男向玉山國家公園管理處申請2月13日至15日入園，預計攀登高市桃源區標高約2980公尺鹿山，但15日黃男並未依計畫出園，也無家屬或地面留守人員向警方報案。

16日清晨1名山友行經東小南山往南玉山步道時，為撿拾掉落冰斧而下切百公尺，赫然發現黃男遺體，趕緊通報相關單位救援。

高市消防局據報，協請玉管處排雲山莊管理站就近救援，山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場，山上冰雪尚未完全融化，救援人員沿斜坡下切深谷100多公尺，將黃男遺體搬至適合吊掛點。 內政部空中勤務總隊派遣黑鷹直升機從高雄小港機場飛往玉山圓峰、三叉峰一帶執行吊掛任務，遺體吊掛回小港機場後，交由消防局、警方聯繫家屬處置。

玉山園區10日也發生1起山難，徐姓男子與山友縱走「南二段」，結果不幸在玉山風口下切八通關墜谷死亡。

玉管處呼籲山友除注意保暖，更要留意天氣變化及步道積雪、結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險，千萬不要貿然前行，以確保安全。

玉管處排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場救援，目前山上冰雪尚未完全融化。（排雲山莊管理站提供）

玉管處排雲山莊管理員攜帶繩索等裝備趕往現場救援，目前山上冰雪尚未完全融化。（排雲山莊管理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
命大！南三段獨攀山友失聯2天 遺留帽子、升狼煙幸運獲救
2024/02/16 21:09

命大！南三段獨攀山友失聯2天 遺留帽子、升狼煙幸運獲救
南投連3天山難 3女山友高山症吊掛下山
2024/02/15 16:53

南投連3天山難 3女山友高山症吊掛下山

00939指數搶股息抓強勢 掌握三高密碼
女子獨攀雪山罹難 山蒐隊員救援跌落百公尺深山谷幸被救起
2024/02/13 20:45

女子獨攀雪山罹難 山蒐隊員救援跌落百公尺深山谷幸被救起
玉山初一山難！1領隊墜谷400米亡 積雪添救援難度
2024/02/10 19:39

玉山初一山難！1領隊墜谷400米亡 積雪添救援難度
玉山去年64件山難8死43傷 高山症最多、疾病釀死佔一半
2024/01/26 08:21

玉山去年64件山難8死43傷 高山症最多、疾病釀死佔一半
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播