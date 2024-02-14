高山積雪 登山過年意外多

能高安東軍線白石妹池有女山友跌傷，膝蓋疑似骨折，由空勤直升機吊掛送醫。（空勤總隊提供）

2024/02/14 05:30

〔記者花孟璟、蔡政珉／綜合報導〕農曆春節七天連假，讓許多愛山民眾把握時間排長程百岳縱走路線，惟目前高山持續低溫，且結冰尚未融化，以致近日連傳山友高山症發作、跌傷、甚至墜谷殞命意外，花蓮空勤總隊昨天就一連出勤兩趟山難救援任務。

白石妹池 女山友滑倒求救

昨天中午在花蓮秀林鄉的能高安東軍路線上，傳出在白石妹池附近一名五十歲林姓女山友滑倒，雙腳腳踝受傷、膝蓋疑似骨折、頭部也撞擊石頭劇痛，空勤總隊駐花蓮第一大隊第三隊接獲花蓮縣消防局通報，出動編號NA-715直升機馳援，下午一點五十分飛到白石妹池，搜救員下到地面協助傷者吊掛上機後送醫。

請繼續往下閱讀...

昨天上午於南投縣信義鄉百岳「南三段」路線上的本鄉山，也傳出四十三歲林姓女山友高山症發作，身體虛弱無法行進，由黑鷹直升機吊掛送醫。

女獨攀雪山 滑落山谷身亡

還有一名林姓女子十一日獨攀雪山，不慎在凱蘭特崑山北峰邊坡滑落山谷，身上攜帶的Inreach設備自動發送座標回傳定位，空勤協助將搜救人員吊掛至雪山北峰後挺進座標搜索，但十二日下午發現林女已罹難，空勤直升機於十三日中午將大體吊掛下山。

此外，苗栗縣消防局泰安消防分隊陳姓隊員，參與搜救林女任務時，也滑落約一一○公尺深山谷，所幸傷勢不重，由空勤直升機救起後送醫。

資深山友說，冬季攀登台灣三千公尺以上大山，因山區低溫，山坳山陰處冰雪不易融化，若裝備不足很容易滑倒。

冰雪未融 裝備不足容易滑倒

他表示，雪季攀登必備裝備包括安全頭盔、冰爪、冰斧，不建議用簡易式冰爪，借用他人冰爪也須注意是否合用自己登山鞋，上山前應確認冰爪與登山鞋是否符合，穿上後不可滑動；安全頭盔建議使用制式且檢驗合格認證的頭盔；行進時若不慎滑倒，可用冰斧尖端刺入冰雪中，提供制動力，固定住身體不會繼續滑落。

按照國家公園雪季登山規定，登山時如領隊沒有到場，全隊取消入園資格，至於裝備檢查表主要是建議性質，風險由個人或隊伍自行承擔，一般雪季攀登隊伍都會要求隊員應備妥裝備。

女子獨攀雪山，跌落山谷亡。圖為空勤出發吊掛畫面。（苗縣府消防局提供）

能高安東軍線白石妹池有女山友摔跌傷，造成膝蓋疑似骨折，由空勤直升機吊掛送醫。（空勤總隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法