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逆轉！陳重文收押禁見 北院裁定理由出爐

國民黨籍台北市議員陳重文（左）收押禁見。（記者王藝菘攝）

國民黨籍台北市議員陳重文（左）收押禁見。（記者王藝菘攝）

2024/03/21 17:54

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉圖利監視器、光纖網路業者，台北地院15日裁定陳200萬元交保，檢方抗告成功，高等法院昨撤銷發回更裁，北院法官今下午重開羈押庭後，更裁羈押禁見；裁定理由出爐，法官認為本案彼此間金流錯綜，關係密切，陳重文「確有事實足認有勾串共犯或證人之虞」，交保只能擔保逃匿後沒入，無法保證不勾串，為了保全證據，因此更裁羈押並禁止接見通信。

裁定指出，陳重文不爭執部分事實，並有共犯與證人陳述、資料為證，陳涉犯圖利罪、財產來源不明罪、公司法之資本不實等罪，犯罪嫌疑重大，且本案彼此間金流錯綜，關係密切。

北院指出，依目前偵查掌握的案情，雖然形式上已符合圖利罪要件，但實質上陳重光已獲得不明來源財產的利益，則陳所涉的具體罪名，仍待檢察官查明，縱使陳暫時坦承部分事實，但將來仍有可能避重就輕、翻供，甚且勾串共犯或證人，為保障未來詰問權及證詞的貞潔，確實有事實足以認陳有勾串共犯或證人之虞。

法官考量陳重文的權益及維護公共利益間的動態平衡，並審酌比例原則，尤其，刑事訴訟法對於勾串並沒有有效的預防規定，沒入保證金無法擔保不勾串；為了保全證據，且本案是貪污罪嫌，侵害公帑，影響社會層面深遠，為維護公共利益，且無法以具保方式取代羈押，有羈押的必要，因此裁定將羈押於台北看守所，並禁止接見、通信。

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