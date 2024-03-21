陳重文涉賄案》殯葬處前府會聯絡員 涉當白手套打通議員

台北市議員陳重文涉嫌收賄為監視器業者護航，法官原裁定交保，高院撤銷原裁定，發回更裁。 （資料照）

2024/03/21 05:30

陳豐源傳交保 是關鍵嫌疑人

〔記者楊心慧、蔡思培、王憶紅／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌收賄近千萬元，利用質詢機會，幫警用監視器的網路傳輸業者台灣智慧光網拉抬市府預算，其中傳獲一五○萬元交保的前市府殯葬處公務員、現任台智光顧問陳豐源利用殯葬處府會聯絡員身分，替台智光打通各黨派議員的關係，若關心台智光就會接到陳豐源的關心電話，是本案關鍵嫌疑人。

檢調懷疑陳豐源利用殯葬處府會聯絡員的身分，替台智光打點事情；據了解，去年七月陳豐源從殯葬處退休，被挖角到台智光任職，成為台智光對議員窗口，但他還在殯葬處時，已多年利用府會聯絡人的身分幫台智光，本次也被檢調一併調查，更是本案具關鍵的嫌疑人，最後以一五○萬元交保。

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不具名議員受訪表示，只要警政衛生部門的議員，陳豐源就會派人關心、替台智光引介，甚至送高檔禮品，若有其他議員想要調閱與台智光有關的資料都會接到陳豐源電話，質詢台智光預算不合理，陳豐源也會替台智光緩頰、並表達台智光可派人說明。

北市殯葬處︰陳已退休 配合調查

對於前員工、台智光顧問陳豐源遭爆長期利用府會聯絡員身分送禮打通藍綠議員關係，台北市殯葬管理處表示，陳豐源曾任職於北市殯葬處駐警職務，去年七月從殯葬處退休，任職期間若有涉入違法案件，市府一定會配合檢調、絕不護短、絕不姑息。

台智光母公司台通表示，此事已進入司法程序，予以尊重，但台智光完全是依約履行，而陳豐源個人在外行為，公司不清楚。

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