陳重文交保被撤銷 北院下午2點半開羈押庭

國民黨台北市議員陳重文。（資料照）

2024/03/21 14:16

〔記者張文川／台北報導〕台北市士林、北投區國民黨籍市議員陳重文，涉收受台智光負責人李慶煌提供的不正當利益，利用質詢機會向北市府施壓，要求市府提高警用監視器的預算，涉圖利、財產來源不明罪，北檢本月15日聲押禁見陳重文，但台北地院裁定陳200萬元交保；檢方提出抗告，高院昨裁定撤銷，發回北院更裁，北院法官定今日下午14時30分重開羈押庭，陳重文能否再次獲交保，或被收押進看守所，備受矚目。

高院昨裁定指出，陳重文涉嫌重大，其中圖利罪為5年以上重罪，有串證及滅證之虞，陳身為市議員，對相關涉案人及證人有一定程度影響力，且交保後確實仍有勾串證人之舉，北院原裁定未具體說明200萬元保證金何以替代羈押，以及如何衡平權益保障及公共利益維護，故發回北院更裁。

請繼續往下閱讀...

高院裁定透露陳重文交保後還在串證，這成為發回更審的主要原因。為何台北地院仍決定今日開庭，而不於昨晚連夜開庭以防勾串？北院表示，承辦法官昨日就一直盯著抗告結果與發回的卷證，昨晚收到並閱畢高院案卷後，包括交保後的新事證，經深思熟慮後研判今日下午是最佳開庭時機，但基於偵查不公開，不便透露原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法