陳重文涉賄案》台智光囂張威脅警局 嗆北市府砍價就斷網

台北市議員陳重文涉嫌收賄為監視器業者護航，法官原裁定交保，高院撤銷原裁定，發回更裁。 （資料照）

2024/03/21 05:30

北市警用監視器採購報價拉高

〔記者楊心慧、楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，施壓市府拉高預算，由於台智光向市府報價過高，傳北市府從去年十二月底至今共七次議價，過程台智光態度囂張，每支監視器費率只願降兩元，更嗆市府不同意二二○○元費率就斷網，「看市長蔣萬安受不受得了？市警局長張榮興還要不要幹？」另外，台北地院日前裁定陳重文以二○○萬元交保，檢方則提抗告，高等法院昨撤銷原裁定，發回台北地院更裁，傳交保後陳重文持續向市府局處索資，市府基層聽到陳有可能被收押禁見紛紛鬆口氣。

嗆市警局長還要不要幹？

對此，台北市政府僅低調回應，本案已進入司法程序，市府一定配合檢調、勿枉勿縱。

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台智光向市府報價過高，每支監視器每月3M傳輸費率收二二○○元，一般企業型僅收一七六一元，以全北市監視器換算，兩者相差一億，警政衛生委員會去年十二月底經議員一致決議，市府應與台智光議價，並在每次議價過程中錄音並做成會議紀錄，但台智光在會議內仍態度囂張，甚至在議價中僅同意每支監視器降兩元，市府希望能再砍價，但台智光不肯最後該次議價破局。

隨後市府再開議價會議，台智光又變回二二○○元，還嗆市府不同意就斷網、並稱上次給少兩元的機會已過，如今就是二二○○元，若不退讓就斷網，看市警局長張榮興還要不要幹、蔣萬安受不受得了？」，態度囂張的模樣令市府官員傻眼。

廠商威脅 警局顏面掃地

有市府同仁私下表示，警察明明是抓壞人，結果在此案中反而被廠商威脅、嗆聲，整個警察局顏面掃地，包含法務局、資訊局、政風處、研考會、秘書處等相關單位都是苦主，皆被搞得十分無言，每個局處也不敢承擔斷網的責任，加上又有陳重文等議員在背後關切，只好任由廠商當肥羊宰割。

市府議價7次 砍近2千萬

據了解，整個議價約進行七次，至最後一次議價，市府態度強硬，堅持台智光必須降價，並強調本次議會的五．五億元預算，最終砍了一九○○萬元，僅剩五．三一億元，主張議會要求就是要調降費率，若不降對議會、市民無法交代，這也是台智光在此案中首次同意在3M傳輸費率從二二○○元，降為二一○○元。

陳重文疑圖利台智光

此案因北市警用監視器採購案，陳重文疑護航、圖利台灣智慧光網業者，在議會提書面質詢前後，曾與台智光負責人李慶煌密集聯繫；同時間，陳的家族公司營業金流也疑有異常，陳無法交代近千萬元不明財產來源。

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