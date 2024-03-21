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軍人27年前被控搶奪入獄 聲請釋憲獲准、提再審翻案成功

王男（中）被控27年前涉及搶奪案，出獄後聲請釋憲獲准，並提再審翻案，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

王男（中）被控27年前涉及搶奪案，出獄後聲請釋憲獲准，並提再審翻案，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

2024/03/21 10:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王姓男子27年前服役期間，被控與陳姓男子共同騎機車搶奪財物，後來陳獲判無罪定讞，但王卻被軍法機關判刑入監，出獄後聲請釋憲獲准，向高等法院高雄分院提起再審翻案，院方上午判決他無罪。

王男出庭聽判，得知判決無罪後表示，雖然是遲來的正義，但仍感謝院方、大法官和辯護律師。

據了解，1997年5月18日晚上9點20分，王男騎機車後載陳姓友人，行經高雄縣鳳山市（現改為高雄市鳳山區），由陳涉嫌搶奪洪姓女子放在機車前置物籃內黑色皮包，內有6000元現金和身分證、提款卡等物。

鳳山分局員警據洪女描述歹徒穿著和機車等特徵，循線逮捕王、陳2人，王當時為一兵，具有軍人身分，依搶奪罪嫌移送軍法機關審理，陳則改送高雄地檢署偵辦並起訴。

王先被軍事法院判處有期徒刑5年定讞入監執行，但陳卻被最高法院判決無罪定讞，王服刑2年多後假釋出獄，並在去年間聲請大法官釋憲獲准，依法向高雄高分院提起再審，要求還他清白。

合議庭法官上午宣判，認定現有證據，無法證明王涉案，判決無罪，仍可上訴。

值得一提的，王男在軍監服役期間，前立委邱顯智當時是監獄軍官，王曾多次向他喊冤，2人因而認識，他出獄後在邱的幫忙下，終於平反官司。此外，王男出獄後，電子公司老闆，堅信他是無辜的，因此至今還僱用他。

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