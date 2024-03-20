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台南學甲放火燒墓引燃雜草火警 男2度縱火被逮

台南學甲頂洲公墓火警，疑被民眾放火燒野草造成。（民眾提供）

台南學甲頂洲公墓火警，疑被民眾放火燒野草造成。（民眾提供）

2024/03/20 20:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲區三慶里頂洲公墓今天（20日）下午傳出雜草火警，在強風助漲下，火勢很大，且有多處火點，原來是當地郭姓男子要清除家族墓地，先放火燒野草，讓消防隊急忙滅火疲於奔命，郭男隨後二度到家族墓地要放火時，被員警當場逮捕。

台南市消防局第三救災救護大隊學甲分隊先依消防法對郭男開出3000元罰鍰，學甲警分局也將依公共危險罪嫌查辦，野火造成的空氣污染另可能被環保局依空污法究辦，可處5千元以上10萬元罰鍰，放火燒野草、燒墓地不可取。

清明節快到了，台南市各地出現山林火警明顯增多，今天下午近1點傳出學甲三慶里頂洲公墓火警，因火勢大，冒出火煙，學甲消防分隊到場灌救後，見苗頭不對，緊急呼叫支援，消防局又加派遣北門、下營分隊共6輛消防車及警義消16名支援搶救，並同步通知學甲警分局及環保局單位一同到場處理。

有民眾報案指目擊有位男子在路旁點火燒墓，曾制止無效，男子放火後快速騎機車逃離現場。

正當消防隊忙於滅火搶救之際，涉嫌縱火燒公墓野草的郭姓男子，再度騎機車出現在附近他家族的墓地，身上帶有打火機、鋸子等器具，被員警攔下，但他否認放火，雙方一度僵持，最後才被員警帶回派出所製作筆錄，依公共危險罪移送法辦。

南市消防局第三大隊呼籲民眾清明掃墓除草不用火，不燒紙錢，爆竹不燃放，環保又平安，菸蒂不亂丟、垃圾也要帶走，做好清明掃墓，慎終追遠。

涉嫌公墓縱火的郭姓男子（右五）二度出現在公墓附近，被員警、公所等人員團團圍住。（民眾提供）

涉嫌公墓縱火的郭姓男子（右五）二度出現在公墓附近，被員警、公所等人員團團圍住。（民眾提供）

消防隊員在學甲頂洲公墓撲滅野草火警。（民眾提供）

消防隊員在學甲頂洲公墓撲滅野草火警。（民眾提供）

台南學甲頂洲公墓火警，疑被民眾放火燒野草造成。（民眾提供）

台南學甲頂洲公墓火警，疑被民眾放火燒野草造成。（民眾提供）

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