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清明防掃墓火災 彰縣8無人機高空廣播監控

無人機至公墓廣播宣導，還可以透過監控發現狀況立即處置。（圖由消防局提供）

無人機至公墓廣播宣導，還可以透過監控發現狀況立即處置。（圖由消防局提供）

2024/03/04 13:38

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節連續假期將屆，為避免民眾掃墓不慎引發山林火災，彰化縣消防局今年推出8架遙控無人機，將從3月23日起每個例假日，以及4月4日起一連4天的清明節連假升空，在公墓廣播宣導，同時俯瞰公墓有無可能引發火災因子或火源，在初期即發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。

去年彰化市八卦山岸頭巷公墓火燒山，燃燒面積廣達3公頃，消防員歷經9小時搶救才將火勢撲滅，為防範類似火災案件發生，消防局已規劃清明節期間各項防火整備，針對傳統公墓或易發生火災的墓區，設有無人供水站提供小水袋，供民眾澆熄火源以防止雜草火災產生危害。另協調彰化市公所於岸頭巷等公墓裝設15支監視器，市公所即時監控火災狀況並通報消防局派遣消防員前往滅火。

消防局除派遣消防人車至各主要墓地巡邏警戒，還將出動8台具有廣播功能的搖控無人機，透過俯瞰公墓可能引發火災的因子或火源，於初期發現火勢，立即派遣消防員前往搶救，避免火災發生或火勢擴大。同時利用遙控無人機具有高機動性及可廣播音效的特性，於易發生火警的傳統公墓實施遙控無人機廣播宣導，以提醒民眾防火意識。

消防局提醒民眾掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔菸蒂，若引起火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空污法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

彰化縣消防局人員在公墓發放水袋供民眾滅火。（圖由消防局提供）

彰化縣消防局人員在公墓發放水袋供民眾滅火。（圖由消防局提供）

消防局協調彰化市公所在公墓安裝監視器，即時監控墓區掃墓狀況。（圖由消防局提供）

消防局協調彰化市公所在公墓安裝監視器，即時監控墓區掃墓狀況。（圖由消防局提供）

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