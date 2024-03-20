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澎湖中正橋惡夜火燒車 凸顯「外勞神車」管理問題

澎湖中正橋深夜火燒車，燒出外勞神車改裝問題。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖中正橋深夜火燒車，燒出外勞神車改裝問題。（澎湖縣政府消防局提供）

2024/03/20 10:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接馬公與白沙重要交通要衢中正橋，19日晚間突然傳出火燒車意外，1輛外籍移工騎乘的微型電動二輪車，遭祝融燒到僅剩骨架，雖然無人員傷亡，但一把無情火卻燒出「外勞神車」改造的問題，還好微型電動二輪車前年11月30日起正式領牌納管，法律施行後2年內需完成申請牌照手續才可使用道路。

根據了解，19日晚上約9時30分，一輛外籍移工騎的電動機車，在中正橋上起火。民眾報案後，警方和消防局派員前往處理。約10分鐘後，起火的機車已熄滅，機車全毀，起火原因刻由澎湖縣政府消防局火調組進行調查，初步研判為改裝電線短路所致。

微型電動二輪車（微電車），原本不用掛牌上路，因此許多在澎湖工作的外勞購買代步使用，並進行改裝，改裝微電車爭奇鬥艷、外表閃亮及加大馬力等，在道路上疾駛易生危險，因此修正道路交通管理處罰條例，微電車必須審驗合格、領用牌照及投保強制汽車責任保險後，才能合法行駛道路。

澎湖監理站長王文強表示，民眾騎乘微型電動二輪車，請注意車輛應投保強制汽車責任險、免駕照年滿14歲才能騎乘、最高速限25km/hr以下及不得載人、不得擅自改裝電子控制裝置、騎乘者須戴合格安全帽、不可酒駕、毒駕，現在澎湖監理站提供「到點服務」，服務電話：06-9211167 分機101、102、404。

微型二輪電動車，已修法強制要求掛牌。（澎湖監理站提供）

微型二輪電動車，已修法強制要求掛牌。（澎湖監理站提供）

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