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改裝微電車省道狂飆 警火速尋獲車主重罰

越南移工請車行改裝「電動車」馬力，並在岡山省道試車飆速。（警方提供）

越南移工請車行改裝「電動車」馬力，並在岡山省道試車飆速。（警方提供）

2024/03/17 19:38

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名越南移工請機車行改造微型電動二輪車（俗稱「電動車」），提升馬力加速並在省道試車飆速，影片被po上網，引起警方關注，警方今天下午循線通知車行和車主到案說明並重罰。

岡山警分局表示，越南籍車主坦承非法改裝電動車，並在馬路競速行駛，事後將車藏放在岡山一處隱密地點，並以帆布遮蓋讓警方難以察覺。

但警方仍循線查獲，根據車輛外觀無審驗合格標章，經會同車主現場秤重達113公斤，遠超過微電車含電池60公斤以下規定，該車無合格標章及超重，爰依道交條例第71條之1第2項，微電車屬未經型式審驗合格車輛依法沒入。

警方再依影片中競速行駛行為，依同法73條第1項第4款以危險方式駕駛，處300元以上1200元以下罰鍰、第72條2項微電車擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，處所有人1800元以上5400元以下罰鍰。

另電動車違規大幅改裝屬實，同法第12條第1項第2款，處車輛所有人3600元以上10800元以下罰鍰，另改裝微電車於道路競速行駛行為，最高可裁處17400元 罰鍰，另涉公共危險部分函送地檢署偵辦。

岡山警方今天下午火速尋獲改裝電動車車主，沒入電動車並重罰。（警方提供）

岡山警方今天下午火速尋獲改裝電動車車主，沒入電動車並重罰。（警方提供）

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