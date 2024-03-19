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獨》北市議員陳重文涉弊交保檢抗告 高院今晚分案明裁定

台北市議員陳重文涉收賄款被北檢聲押，北院羈押庭裁定200萬元交保，陳重文在家屬繳交保釋金後驅車離去。（資料照，記者叢昌瑾攝）

台北市議員陳重文涉收賄款被北檢聲押，北院羈押庭裁定200萬元交保，陳重文在家屬繳交保釋金後驅車離去。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2024/03/19 23:44

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，被控收受監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌近千萬元賄賂，藉此施壓北市府拉高警用監視器預算，台北地檢署日前以涉犯圖利等罪，將陳重文聲押禁見，但台北地院裁定200萬元交保，檢方不服抗告，高等法院今傍晚受理後，晚間正式分案，將於明（20日）做出裁定。

據悉，高院於今天傍晚下班時間收到台北地院轉送來的北檢抗告案卷證、資料，考量此抗告案為重大矚目案，因此緊急分案，於今晚7時30分確定組成合議庭審理，高院合議庭為刑13庭的審判長吳冠霆、受命法官陳勇松、陪席法官邰婉玲。

資深法官指出，高院合議庭做出裁定有3種可能結果，一是認定檢方抗告有理由，直接撤銷發回北院更裁，二是駁回檢方抗告案，不得再抗告，亦即陳重文獲交保確定，第三種可能是較為罕見，就是刑事訴訟法第413條規定，若有必要情形時，高院有權「自為裁定」，可裁定直接將陳重文收押、或增加交保金等處分。

台北地檢署與廉政署獲報，去年北市警編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，原本預算是5.5億元，但北市議會警政衛生委員會發現，原合約費率比公告一般費率高出9千萬元，故將預算砍為4.6億元，直接影響到李慶煌的利潤，李決定找陳關說，希望透過陳的質詢以拉高預算。

檢廉調查，去年10月至今年1月，李慶煌多次在下班後的深夜時段邀陳重文聚會，疑似交付賄款近千萬元，然後陳再施壓北市府拉高警用監視器預算，最終預算調整拉高為5.2億元。

檢方日前指揮廉政署搜索陳重文的辦公室等26個處所，並以被告身分約談陳重文、李慶煌，訊後諭令李350萬交保，再依圖利、財產來源不明罪將聲押禁見陳重文，但北院裁定200萬元交保。陳重文當時大聲喊冤，稱「監督警察局太認真被報復，遭司法迫害、政治追殺」。

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