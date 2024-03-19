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北市議員陳重文被控圖利200萬交保 北檢提抗告

國民黨台北市議員陳重文（中）。（資料照）

國民黨台北市議員陳重文（中）。（資料照）

2024/03/19 16:42

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收賄近千萬元，利用質詢機會，幫警用監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌拉抬市府預算，台北地檢署原依涉嫌違背職務行、受賄罪偵辦，但因未扣到贓款，改依圖利、財產來源不明罪將陳聲請羈押禁見，台北地院認為，同案證人供述與卷內事證有出入，本月15日裁定陳200萬元交保，北檢今日已向高等法院提出抗告。

北檢指出，原裁定命陳重文具保200萬元，不足以防範陳重文勾串共犯及證人，且未就檢察官聲請羈押意旨全盤審酌，尚有疏漏，亦有理由不備之處，因此依法提起抗告。

此案源自柯市府時期，柯多次於晨會上質疑前市長郝龍斌任內所簽的台智光CCTV警用監視器合約為「怪案」，導致市府被不平等合約綁住25年；北市政風處調查合約疑點期間，與廉政署同步接獲檢舉，指有北市議員護航、圖利台智光，廉政署因此發交北部地區調查組揪弊。

檢廉偵監掌握，針對警用CCTV採購案，陳重文於議會提書面質詢前後，曾與李慶煌密集聯繫；同時間，陳的家族公司營業金流也疑有異常，因此懷疑陳重文透過妻子等人協助，利用家族公司的帳面營業金流來隱匿不明財產。

不過，陳與妻子庭訊時，均否認收賄或經手不明款項；李慶煌也喊冤，辯稱沒有行賄。但陳卻無法交代近千萬元不明財產來源，檢方認為有羈押必要。

至於陳重文妻子、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍、台智光職員陳豐源與立錡雲端科技公司負責人康立錡，三人均涉嫌協助陳、李兩人隱藏不明金流，均列涉財產來源不明等罪共犯，檢方當時複訊後諭令白惠萍、陳豐源及康立錡，分別以200萬、150萬及30萬元交保。

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